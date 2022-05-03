نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كامري 2022 الجديدة بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل الوكيل الحصري لعلامة تويوتا اليابانية سيارتها الفخمة تويوتا كامري 2022 الجديدة بالصور ، والتي نستعرضها من خلال مقالنا اليوم ، ونقدم لكم بيان تفصيلي بالفئات وأسعارها ، وكافة التفاصيل الميكانيكية في السيارة الجديدة ، والمواصفات الفنية لكل فئة وألوان الفئات ، وأبعاد السيارة مع صور توضح الألوان والداخلية والتجهيزات الخاصة بالأمان ومواصفات الرفاهية ونتعرف علي أهم مميزات وعيوب تويوتا كامري CAMRY 2022 الجديدة كلياً ، وهي احدي السيارات الأكثر مبيعاً في أسواق المملكة والشرق الأوسط بجوار شقيقاتها الأكبر لاندكروزر 2022 وسيارة تويوتا فورتشنر التي يمكنكم استعراضها من خلال موقعنا ثقفني. تويوتا كامري 2022 الجديدة بالصور تطرح مجموعة عبداللطيف جميل سيارة كامري الجديدة 2022 بإثني عشر فئة نستعرض متوسط سعر الكامري pricing and features addedكالآتي : فئة LE STD : بتسعير 98 ألف و 900 ريال سعودي. LE : بسعر 102580 ريال سعودي. HEV LE : بقيمة 103155 ر.س. سعر تويوتا GLE : بما يعادل 112 ألف و 240 ريال. و HEV GLE ” new hybrid” : تساوي 114655 ريال. الفئة GLE-X : سعر السيارة 128455 ريال سعودي. أما كامري الشكل الجديد HEV GLE-X : قيمتها 130985 ر.س. GRANDE V6 : جاءت بسعر 146 ألف و 280 ريال. والفئة تويوتا كامري هايبرد HEV GRANDE : السعر 146855 ريال سعودي. تويوتا كامري موديل SE : قيمة 117530 ريال. تليها SE V6 : سعرها 133975 ر.س. أعلي فئة هي HEV LUMIERE : وتقدم بتسعير 152950 ريال سعودي. وتأتي السيارة في السوق المصرية بسعر يبدأ من 1,995,000 جنيه مصري. ألوان كامري toyota من الداخل والخارج حظيت سيارة تويوتا كامري sedan بمجموعة من الألوان العصرية الجذابة علي مستوي الداخلية واللون الخارجي كما بالصورة photo المرفقة interior and exterior images and photos model camry : أبعاد تويوتا كامري 2022 الجديدة علي مستوي الأبعاد جاءت سيارات تويوتا كامري بالقياسات التالية : الطول الكلي : 4885 مللي متر.

طول قاعدة العجلات تعبر عن رحابة بقيمة : 2 متر و 825 مللم.

إرتفاع السيارة الكلي : 1445 مللي متر.

عرض السيارة 1840 مللي متر.

المسافة بين العجلات بالعرض تساوي : 1.625 متر. مميزات تويوتا كامري 2022 الجديدة بالصور تويوتا كامري من أفضل السيارات السيدان الجديدة كليا بعد الأعلان عنها من قبل شركة تويوتا مؤخرًا.

محرك قوي وألات جر بتقنيات حديثة ونظام تعليق ذكي : مقصورة أمامية توحي بالفخامة والتطور : مقاعد ومقصورة داخلية مريحة ورحبة وعصرية : مواصفات أمان عالمية : بالصور والمواصفات تويوتا كامري فئة LE STD المحرك: 2.5 لتر، 4-اسطوانات

القوة القصوى: 204 حصان / 6600 د.د

العزم الأقصى 243 ن.م / 4000 – 5000 د.د

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات

مقاس الإطارات: 205/65R16

الأبعاد طول – عرض – ارتفاع (مم): 4885 – 1840 – 1445

كفاءة استهلاك الوقود : 18.3 كم/ لتر

سعة خزان الوقود: 60 لتر

جنوط حديد مع غطاء كامل قياس 16 بوصة

أنوار امامية ال اي دي (LED)

أنوار نهارية إلـ إي دي “DRL”

مرايات جانبية كهربائية, بلون السيارة مزودة بإشارات انعطاف, قابلة للطي يدويا

مقاعد من القماش

مقاعد خلفية قابلة للطي (40:60) مع مسند وسطي بحامل أكواب

مكيف بتحكم يدوي + فتحات تكييف خلفية

مقود يوريثين ثلاثي مع ازرار تحكم في النظام الصوتي على المقود

نظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة مع بلوتوث و نظام ابل كار بلاي*

مثبت سرعة

الدخول بدون مفتاح “ريموت كونترول”

مكابح وقوف كهربائية ( EPB) + خاصية الوقوف المؤقت

حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف *

وسائد هوائية أمامية للسائق و الراكب الامامي

حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف

نظام صوتي

منبه فاخر (بوري)

فرشات أرضية من القماش

حقيبة اسعافات أولية

ملصق نوع الوقود مواصفات السيارة تويوتا كامري فئة HEV LE المحرك: 2.5 لتر، 4-اسطوانات

القوة القصوى: 215 حصان (مجمع)

العزم الأقصى 221 ن.م / 3600 – 5200 د.د

ناقل حركة تتابعي متغير E-CVT

مقاس الإطارات: 205/65R16

الأبعاد طول – عرض – ارتفاع (مم): 4885 – 1840 – 1445

كفاءة استهلاك الوقود : 26.0 كم/ لتر

سعة خزان الوقود: 50 لتر

جنوط ألومونيوم قياس 16 بوصة*

أنوار امامية ال اي دي (LED)

أنوار نهارية إلـ إي دي “DRL”

مرايات جانبية كهربائية, بلون السيارة مزودة بإشارات انعطاف, قابلة للطي يدويا

مقاعد من القماش

مقاعد خلفية قابلة للطي (40:60) مع مسند وسطي بحامل أكواب

مقود يوريثين ثلاثي مع ازرار تحكم في النظام الصوتي على المقود

شاحن لاسلكي للهواتف الذكية (المتوافقة)*

نظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة مع بلوتوث و نظام ابل كار بلاي*

كاميرا خلفية*

مثبت سرعة

نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل/إيقاف المحرك

مكابح وقوف كهربائية ( EPB) + خاصية الوقوف المؤقت

حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف *

نظام إختيار3 وضعيات قيادة

وسائد هوائية أمامية للسائق و الراكب الامامي

حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف

جنوط ألمونيوم مقاس16بوصة

غطاء عادم مطلي بالكروم

غطاء منطقة التحميل (بلاستيك)

نظام صوتي

كاميرا خلفية

شاحن لاسلكي

منبه فاخر (بوري)

فرشات أرضية من القماش

حقيبة اسعافات أولية

ملصق نوع الوقود مواصفات كامري الجديدة كليا بعد الأعلان فئة HEV GLE-X المحرك: 2.5 لتر، 4-اسطوانات

القوة القصوى: 215 حصان (مجمع)

العزم الأقصى 221 ن.م / 3600 – 5200 د.د

ناقل حركة تتابعي متغير E-CVT

مقاس الإطارات:235/45R18

الأبعاد طول – عرض – ارتفاع (مم): 4885 – 1840 – 1445

كفاءة استهلاك الوقود : 26.0 كم/ لتر

سعة خزان الوقود: 50 لتر

جنوط ألومونيوم قياس 18 بوصة

أنوار امامية ال اي دي (LED)

كشافات ضباب امامية ال اي دي (LED)

مرايات جانبية كهربائية, بلون السيارة , مزودة بإشارات انعطاف, قابلة للطي آلياً

مقاعد من الجلد الفاخر + تحكم كهربائي لمقعد السائق و مقعد الراكب الأمامي

خاصية التعتيم الذاتي للمرآة الداخلية للرؤية الخلفية

مكيف بتحكم أوتوماتيكي + فتحات تكييف خلفية

مقود جلد ثلاثي مع أزرار تحكم في النظام الصوتي على المقود

شاحن لاسلكي للهواتف الذكية (المتوافقة)*

فتحة سقف كهربائية

ستارة خلفية كهربائية

اضاءة ارضية داخلية *

نظام صوتي JBL بشاشة لمس 9 بوصة و نظام ملاحة ؛ بلوتوث ؛ منفذ USB ؛ 9 سماعات و ابل كار بلاي

كاميرا خلفية مع نظام توجيه (BGM)

مثبت سرعة

نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل/إيقاف المحرك

مكابح وقوف كهربائية ( EPB) + خاصية الوقوف المؤقت

نظام إختيار3 وضعيات قيادة

حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف

وسائد هوائية أمامية للسائق و الراكب الامامي و جانبية و ستائرية

قفل مركزي للراكب الأمامي

شريط جانبي مطلي بـالكروم

جناح خلفي

غطاء عادم مطلي بالكروم

غطاء منطقة التحميل (بلاستيك)

شاحن لاسلكي

منبه فاخر (بوري)

شعار “X”

شعار ” كامري”

اضاءة ارضية داخلية

فرشات أرضية من القماش

حقيبة السلامة

ملصق نوع الوقود مواصفات كامري فئة HEV LUMIERE المحرك: 2.5 لتر، 4-اسطوانات

القوة القصوى: 215 حصان (مجمع)

العزم الأقصى 221 ن.م / 3600 – 5200 د.د

ناقل حركة تتابعي متغير E-CVT

مقاس الإطارات:235/45R18

الأبعاد طول – عرض – ارتفاع (مم): 4885 – 1840 – 1445

كفاءة استهلاك الوقود : 26.0 كم/ لتر

سعة خزان الوقود: 50 لتر

جنوط ألومونيوم قياس 18 بوصة

أنوار امامية ال اي دي (LED)

كشافات ضباب امامية ال اي دي (LED)

مرايات جانبية كهربائية, بلون السيارة , مزودة بإشارات انعطاف, قابلة للطي آلياً

مقاعد من الجلد الفاخر + تحكم كهربائي مع تهوية لمقعد السائق و مقعد الراكب الأمامي + وظيفة ذاكرة لمقعد السائق فقط

شاشة معلومات متعددة الاستخدامات 7 بوصة

خاصية التعتيم الذاتي للمرآة الداخلية للرؤية الخلفية

مكيف بتحكم أوتوماتيكي + فتحات تكييف خلفية

مقود جلد ثلاثي مع أزرار تحكم في النظام الصوتي على المقود

شاحن لاسلكي للهواتف الذكية (المتوافقة) + منفذ شحن USB مزدوج للمقاعد الخلفية

فتحة سقف بانورامية

ستارة خلفية كهربائية

اضاءة ارضية داخلية

نظام صوتي JBL بشاشة لمس 9 بوصة و نظام ملاحة ؛ بلوتوث ؛ منفذ USB ؛ 9 سماعات و ابل كار بلاي

نظام تويوتا للأمان (TSS Ver. 2.0)

نظام حماية ما قبل التصادم (PCS)

مثبت سرعة ديناميكي راداري (DRCC)

المساعدة في تتبع المسار (LTA)

تنبيه مغادرة المسار (LDA)

الضوء العالي التلقائي (AHB)

نظام التحذير للنقاط العمياء (BSM) مع نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)

كاميرا خلفية مع نظام توجيه (BGM)

خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD)

نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل/إيقاف المحرك

تشغيل السيارة عن بعد

مكابح وقوف كهربائية ( EPB) + خاصية الوقوف المؤقت

نظام إختيار3 وضعيات قيادة

حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف

وسائد هوائية أمامية للسائق و الراكب الامامي و جانبية و ستائرية

قفل مركزي للراكب الأمامي

شريط جانبي مطلي بـالكروم

غطاء منطقة التحميل (بلاستيك)

شعار ” كامري”

منبه فاخر (بوري)

فرشات أرضية من القماش

حقيبة السلامة

ملصق نوع الوقود

جناح خلفي

شعار لومير

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