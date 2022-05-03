نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في الرياض وجدة أقل من ٢٠ ألف ريال هيونداي وتويوتا ونيسان في المقال التالي

سيارات مستعملة في الرياض وجدة ، يسعى المواطن السعودي بشكل مستمر في مجال السيارات حول شراء سيارة جديدة أو شراء سيارة مستعملة فالسيارة في المملكة السعودية من الأشياء الهامة التي لا يمكن للمواطن السعودي الأغتناء عنها، فهي خير مُعين لصاحبها في المشاوير الطويلة أو لسكة سفر أو شراء،المستلزمات اليومية، ومن هنا سوف نعرض أرخص سيارات مستعملة في الرياض وجدة في المملكة السعودية أشهر فئات السيارات المستعملة في السعودية . سيارات مستعملة في الرياض وجدة هيونداي اكسنت موديل ٢٠١٢ مستعملة سعة المحرك ١٤٠٠ سي سي بقوة ١٠٧ حصان وقوة عزم دوران ١٣٧ نيوتن/ متر، ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة ١٥٩ ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة الرياض.

السيارة بحالة جيدة جدا ولا يوجد بها تاريخ للحوادث.

السيارة تحتوي على وسائد هوائية، وطفاية حريق ومصابيح من الهالوجين ومصابيح ضبابية، ونوافذ أمامية وخلفية ومرايات تعمل بالكهرباء، وقفل مركزي وميزة الدخول بدون مفتاح ومكيف.

سعر هيونداي اكسنت مستعملة في السعودية ١٥ ألف ريال. دودج كاليبر موديل موديل ٢٠١١ مستعملة سعة محرك كاليبر ٢٠١١ يأتي ٢٠٠٠ سي سي بقوة ١٥٦ حصان وقوة عزم دوران ١٩٠ نيوتن/ متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة ٢١٧ ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة الرياض.

بحالة جيدة، بها بعض العيوب البسيطة نتيجة الاستخدام اليومي.

تحتوي على مرآة تعتيم ومقبس أمامي V 12، مقود كهربائي ونوافذ أمامية وخلفية ومرايات كهربائية، المقاعد الخلفية قابلة للطي لزيادة المساحة الخلفية للتخزين.

سعر دودج كاليبر مستعملة في السعودية ١٣ ألف ريال. نيسان صني موديل ٢٠١١ مستعملة سعة المحرك يصل إلى ١٦٠٠ سي سي بقوة ١٠٥ حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة ٣٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة جدة.

السيارة بحالة ممتازة من حيث الهيكل والمقصورة.

تحتوي على سنتر لوك ومكيف قوي، ووسائد هوائية ونظام مانع انزلاق الفرامل ومساعد فرامل ومثبت مقاعد أطفال، وجنوط ألمونيوم ومقود من الجلد يعمل بالكهرباء.

سعر نيسان صني مستعملة في السعودية ١٥ ألف ريال. هيونداي سوناتا موديل ٢٠٠٧ مستعملة سعة محرك سوناتا ٢٤٠٠ سي سي بقوة ١٦٢ حصان وقوة عزم دوران ٢٢٢ رطل مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة ٢٥٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة جدة.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي على وسائد هوائية ونظام التحكم الديناميكي للسرعة، ومانع انغلاق الفرامل ومساعد اصطفاف وصدمة أمتصاص غاز.

سعر هيونداي سوناتا مستعملة في السعودية ٩ الاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة في الرياض وجدة أقل من ٢٠ ألف ريال هيونداي وتويوتا ونيسان - ثقفني

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