نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سعر تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 فل كامل صاحبة الصلابة والاناقة والسير في المرتفعات والطرق الصحراوية والواعرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل الراغبين في شراء سيارة جديدة تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 عبداللطيف جميل، فهي من السيارات الرياضية صاحب. المظهر والتصميم القوي متعددة الاستخدامات التي تم تصنيعها من قبل الشركة اليابانية دايهاتسو وبد كان اول اصدار ها في عام 1997 ، بالسطور التالية نتحدث عن مواصفات سيارة تويوتا راش والتصميم المتين وصلابة الهيكل الخارجي مع التقنيات الحديثة التي تم تزويد راش بها لتكون أكثر السيارات االحديثة مبيعا والتي تتجاوز المطبات والطرق الواعرة والتربية بفضل قدراتها العالية.

تقسيط سيارة تويوتا راش 2022

تتميز سيارة تويوتا راش بمواصفات عالية وتقنيات حديثة مع وسائل عديدة للامان لتجعلها سيارة الأحلام لكل مواطن يرغب في اقتناء سيارة بمواصفات حديثة سهلة الاستخدام واليكم كامل مواصفات راش.

تم تزويدها بتحكم من الشاشة الإلكترونية.

تم تزويدها بمصابيح LED.

تحكم في استهلاك الوقود.

تم تزويدها بمشغل سي دي.

تم تزويدها بشاشة وسطية.

تم تزويدها بكافة سبل الراحة للركاب.

تم تزويد راش بدفع خلفي.

تعمل بقوة 103 حصان.

تم تزويدها باربع اسطوانات.

يبلغ حجم المحرك 1.5 لتر.

تم توزيدها بنظام تثبيت السرعة الذكي.

تم تزويدها بنوافذ كهربائية.

تم تصميمها بمقصورة واسعة.

تم تزويدها بمكيف قوي.

تم تصميمها بتصميم خارجي حديث ومميز مما يجعلها في غاية الاناقة.

تم تزويدها بنظام فتح السيارة بالريموت.

تم تزويدها بأقفال للابواب تعمل اليا.

سيارة راش 2022 عبداللطيف بالتقسيط

تمنحك شركة عبداللطيف جميل مزايا متعددة على تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 من لديها، فتعتبر شركة عبداللطيف هي الرائدة في مجال عروض السيارات بالتقسيط وذلك يرجع إلى منح التقسيط متوافق مع احكام الشرعية الإسلامية، بجانب توفر لكل العملاء امكانيه تقسيط سيارة راش بدون دفع دفعة اولى وبدون مصاريف ادارية واليكم أهم مميزات الشركة على التقسيط.

قيمة سيارة يويوتا راش من لدي عبداللطيف جميل بسعر 62,600 ريال

تقدم عبداللطيف السيارة بالتقسيط بدون دفعة اولي.

مدة التقسيط الحد الأدني 60 شهرا.

القسط الاخير للدفعة الشهرية 25,040 ريال.

القسط الشهري 1,161 ريال.

عيوب سيارة تويوتا راش ٢٠٢٢

مع مزايا سيارة راش المتعددة نستطيع أن نقول أنه ليس هناك عيوب بالسيارة تذكر سواء سعرها المرتفع بحانب اسعار السيارات الأخري المنافسة.