أرخص سيارات تويوتا مستعملة بسعر يبدأ من 15 ألف ريال بالسعودية، الفترة الحالية تشهد المملكة العربية السعودية عروض على السيارات المستعملة لكل الموديلات خاصة سيارات تويوتا التي تمتاز بقوة تحملها ومواصفاتها الكبرى الشهيرة في دول الخليج عامة من شدتها على الطرق الوعرة، ومساحتها داخلية الكبيرة، ومواصفات الأمان والسلامة بالسيارة، ويزداد البحث يوم بعد يوم عن سيارة تويوتا المستعملة بعد إرتفاع سعر السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية، فيوجد الكثير من السيارات المستعملة التي يبدأ سعرها من 15 ألف ريال وأقل من تلك السعر، وتواصل سيكون من خلال رقم جوال المالك مباشرة من دون وسيط فتعرفوا معنا على عروض أسعار سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية.

أرخص سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية

سيارات تويوتا يمكنك الآن شراء والحصول على سيارة أحلامك واختيار ما يناسبك مع السيارات مع كافة الإمكانيات المميزة التي تتواجد في السيارة، مع سعرها الذي يجذب انتباهك، وسيارات تويوتا القوية بتوفير بنزين لها كثير من الأنواع سنختار لكم اجودها وأفضلها.

للبيع مستعملة سيارة تويوتا يارس موديل 2004 بالدمام

للبيع سيارة تويوتا يارس جير اوتوماتيك. سيارة مجمرك عدن مؤقت. عداد الممشى للسيارة 220 ألف كيلو متر. بودي السيارة خارجي وكالة نظيف جدا بدون حوادث. مكينة السيارة ومحركات نظيفة جدا. سعر السيارة يبلغ نحو 15 ألف ريال سعودي. لون السيارة الخارجي أبيض ناصع بدون حوادث أو إصلاحات. تواصل مع مالك السيارة على رقم 966530142715.

للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2013 مستعملة

سيارة تويوتا كورولا بحالة جيدة باللون الأبيض. للبيع سيارة تويوتا مستعملة كورولا في الرياض. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 310 ألف كيلو متر. نوع الدفع الجر اوتوماتيك. عدد السيلندر أربعة، جنوط من الالمونيوم. سعر السيارة يبلغ نحو 17 ألف ريال سعودي. تواصل مع مالك السيارة مباشرة على رقم جوال 966115202757.

سيارة تويوتا فورتشنر موديل عام 2013 مستعملة بحالة ممتازة