نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي المستعملة للبيع بأرخص الأسعار بدولة الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي المستعملة، تعتبر شركة هيونداي من الشركات المصنعة للسيارات وهي مخصصة لتصنيع سيارات كورية جنوبية، وهي من واحدة من خمسة شركات تقوم بتصنيع تلك السيارات على مستوي العالم العربي، وتمكنت من لفت انتباه الكثير بالأعوام الماضية بالأسواق العالمية.

سيارات هيونداي المستعملة للبيع

تمكنت شركة هيونداي من تحقيق نجاح وأبهرت الكثير بسياراتها، وفيما يلي نوضح أسعار ومواصفات سيارات هيونداي بمختلف أنواعها، كما نعرض أيضا ببعض المقالات الأخري أسعار السيارات المستعملة مثل سيارات تويوتا، وشيفروليه، وسيارات نيسان، وفورد.

هيونداي سوناتا 2012 مستعملة للبيع

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2012 مستعملة للبيع بمدينة دبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة:

ناقل حركة أوتوماتيكي.

لون السيارة الخارجي أسود.

نوع الوقود البنزين.

دفع أمامي، تكييف.

عداد الممشي 299,998 كيلو متر.

وسائد هوائية، راديو، ABS.

سعر السيارة 16 ألف درهم إماراتي.

للتواصل الاتصال على الرقم 971502585857.

سيارة هيونداي جينسيس 2012 مستعملة للبيع

معروض للبيع سيارة هيونداي جينسيس موديل 2012، مواصفات السيارة:

عداد الممشي للسيارة 142.320 كيلو متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

لون السيارة الخارجي أبيض.

نوع الوقود البنزين.

دفع أمامي، أربعة سليندر.

حزمة التعليق التكيفية.

عرض مراقبة ضغط الإطارات.

سعر السيارة 19 ألف درهم إماراتي.

للتواصل الاتصال على الرقم 0504747405.

سيارة هيونداي إلنترا موديل 2014 مستعملة للبيع

موجود بمدينة الشارقة بدولة الإمارات سيارة هيونداي إلنترا موديل 2014 مستعملة للبيع، ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 130 ألف كيلو متر.

مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

Airbags.

صدمة امتصاص الغاز.

مقود كهربائي.

قفل مركزي.

مرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف.

نوافد كهربائية – أمامية و خلفية.

مصابيح للضباب – أمامية فقط.

سعر السيارة 20 ألف درهم إماراتي.

للتواصل الاتصال على الرقم +971521689850.

للبيع هيونداي أكسينت 2016 مستعملة

سيارة هيونداي أكسينت 2016 مستعملة للبيع بمدينة دبي بالإمارات، ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 69 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

أربعة سليندر.

وسائد هوائية وطفاية حريق.

مسند ذراع المقعد الأمامي.

مكيف أوتوماتك.

سعر السيارة 23.500 درهم.

للتواصل الاتصال على الرقم 971523798347+.

سيارة مستعملة هيونداي أتش1 2014

سيارة هيونداي مستعملة أتش 1 موديل 2014 مستعمة للبيع بمنطقة الشارقة بدولة الإمارات، نوع الدفع بالسيارة القيادة.