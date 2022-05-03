السيارة الدبابة...مميزات و مواصفات سيارة هيونداي باليسيد 2023 أكبر سيارة suv كبيرة الحجم ستقلب الموازين

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سيارة هيونداي باليسيد 2023 ،بعد أن تم الإعلان عن سيارة هيونداي باليسيد 2023 والمتشابهة لسيارة كيل تيلورايد حيث أن ظهرت السيارة رسمياً من بين فعاليات معرض نيويورك للسيارات بعام 2022 وهي سيارة باليسيد الجديدة، كما أنه قد تم الإعلان من خلال شركة هيونداي منذ أيام قليلة عن تغير العديد من المهام للسيارات الرياضية ذات استخدامات متعددة وذات حجم كبير حيث أنه قد تم الكشف بأن وجه السيارة معدل، حيث أن تتبع الشركة الكثير من التقنيات والمزايا. سيارة هيونداي باليسيد 2023 مواصفات هيونداي باليسيد 2023 من السيارات العائلية الجديدة التي تنتمي لفئة suv ذات حجم متوسط وتحتوي على ثلاث صفوف لمقاعد الركاب.

تحتوي على واجهة أمامية تضم لغة تصميم جديدة، كما أنه قد تم تعديل المقصورة الداخلية للسيارة.

فيس لفت بطريقة جديدة من حيث الشبك الأمامي وأطلقت عليه الشركة الكورية cascading.

حيث أنه يأتي بحجم عريض وكبير يمتد للأسفل حتى أن يغطي منطقة الصدام الأمامي.

كما أن تحيط بها مصابيح الليد النهارية التي توجه بطريقة عمودية.

إلى جانب مجموعة متنوعة من المصابيح الأمامية الشبيه للإصدار السابق.

تحتوي السيارة على إطارات ذات مقاس 20 إنش بذات لمسة داكنة، وله قضبان السقف سوداء اللون. مميزات سيارة هيونداي باليسيد 2023 متوفرة بمحرك v6 وذات سعة تبلغ 3.8 لتر، ويولد عنه قوة تصل حتى 291 حصان، وبعزم دوران يبلغ 355 نيوتن متر.

كما أن قوة المحرك متصل مع ناقل حركة أتوماتيك يدعم العمل بنحو 8 سرعات متنوعة.

متاحة بنظام الدفع الأمامي ثنائي واختيار لنظام الدفع الكلي للعجلات.

قد تم تحديث لوحة القيادة وتعديل أماكن التحكم بالصوت، إلى جانب إعادة تصميم اللوحة ذات مظهر راقي.

إلى جانب احتوائها على مستوى إضاءة جيدة، ومتوفر بها مرآة للرؤية الخلفية الرقمية المتكاملة للعرض.

كما أن الصف الثاني يحتوي على مساند رأس مجنحة مع توفير خيارات لتهوية المقاعد.

ويتمتع ركاب الصف الثالث بمقاعد لها تقنية التدفئة الكلية. سعر سيارة هيونداي باليسيد 2023 حتى وقتنا الحالي لم تكشف الشركة عن أي أسعار متعلقة بالإصدار الجديد للسيارة، والجميع في انتظار استعراض أسعار سيارة هيونداي باليسيد 2023. عمر شويل - جدة السيارة الدبابة...مميزات و مواصفات سيارة هيونداي باليسيد 2023 أكبر سيارة suv كبيرة الحجم ستقلب الموازين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الدبابة…مميزات و مواصفات سيارة هيونداي باليسيد 2023 أكبر سيارة suv كبيرة الحجم ستقلب الموازين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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