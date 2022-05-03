نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارة الروسى العملاق.. سيارة لادا نيفا 2022 أحداث مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الرهيبة فى بعض الدول في المقال التالي

سيارة لادا نيفا 2022 أحداث مميزاتها، تعد سيارة لادا نيفا موديل 2022 من أنواع السيارات ذات الدفع الرباعي التي حازت على شهرة كبيرة في السوق السعودي ويكثر عليها المبيعات، فهي متوفرة بتصميم خارجي راقي، كما أنها تضم بداخلها العديد من التقنيات والتجهيزات، ويوجد بها العديد من الإمكانيات والتقنيات الفائقة التي تجعل قيادة السيارة أمر سلس وشيق ومريح لجميع الركاب، والسيارة تنتمي للجيل الجديد للسيارات التي أطلقتها شركة لادا نيفا التي تشتهر بمواصفاتها القياسية عالية الجودة عند المقارنة بالموديلات والإصدارات الأخرى السابقة للسيارة، واليوم سوف نعرض عليكم مواصفات ومميزات وأسعار السيارة في الأسواق. سيارة لادا نيفا 2022 أحداث مميزاتها أهم مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 تتميز السيارة لادا نيفا 2022 بأنها تحتوي على نحرك قوي بسعة ممتازة تصل حتى 1700 سي سي فيما يقابل نحو 1.7 لتر.

بأنها تحتوي على نحرك قوي بسعة ممتازة تصل حتى 1700 سي سي فيما يقابل نحو 1.7 لتر. يولد عنه قوة تبلغ حوالي 83 حصان، وذات عزم دوران يبلغ حوالي 128 نيوتن لكل متر.

السرعة القصوى للسيارة أثناء القيادة تبلغ نحو 145 كيلو متر بالساعة.

السيارة تتمتع بالعمل بخمس سرعات متنوعة للقيادة حتى تختار منها أثناء القيادة ما يناسبك.

قد تم القيام بإطلاق السيارة في الأسواق السعودية بنحو 4 موديلات مختلفة.

تتمكن الاختيار منها ما يناسبك مع وجود ناقل حركة يدوي، ومتوفر بها ناقل حركة أتوماتيك.

يوجد بالسيارة عجلات بسعة 15 بوصة وقد تم تصنيعها من مادة البلاستيك المقاوم للكسر.

تتميز السيارة بأنها تحتوي على الكثير من وسائل الأمن والسلامة من بينها توفير نظام الفرامل المانع للانغلاق وأيضاً نظام الحقن الإلكتروني. مزايا سيارة لادا نيفا 2022 السيارة لادا نيفا 2022 تتشابه بدرجة كبيرة واجهة سيارة راف فور وأيضاً في التصميم الخارجي لها.

تتشابه بدرجة كبيرة واجهة سيارة راف فور وأيضاً في التصميم الخارجي لها. الهيكل الخارجي للصناعة من مادة الهيكل الصلب القوي والمتين المتحمل للرضوض والصدمات، وتستطيع السير على الطرق الواعرة والصعبة.

في الخلف تحتوي السيارة على مصابيح تعمل بتقنية الليد تعمل أثناء الضباب وبالطرق المظلمة.

يتوفر في المقصورة الداخلية شاشة معلوماتية وسطية تعمل باللمس. أسعار سيارة لادا نيفا 2022 في بعض الدول قد تم توفير السيارة في الأسواق الروسية بسعر يبلغ حوالي 717 ألف روبل روسي.

أما بالنسبة لسعر السيارة بالولايات المتحدة الأمريكية السيارة متاحة بسعر يبلغ 9635 دولار أمريكي.

ويتم إطلاق السيارة بالسوق السعودي بسعر يبلغ نحو 36000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة وحش السيارة الروسى العملاق.. سيارة لادا نيفا 2022 أحداث مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الرهيبة فى بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارة الروسى العملاق.. سيارة لادا نيفا 2022 أحداث مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الرهيبة فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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