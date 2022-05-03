أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية

سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية تعتبر سيارة كيا سبورتاج من أكثر أنواع السيارات المميزة التي يوجد فيها العديد من المواصفات التي يبحث عنها كثير من الأشخاص داخل المملكة السعودية وبالتالي يهتمون بمعرفة كافة التفاصيل والمواصفات الموجودة في هذه السيارة الحديثة بجانب أهم المميزات الموجودة في السيارة وكذلك معرفة عيوبها وأسعارها، لهذا سوف نوضح لكم كافة هذه التفاصيل من خلال السطور القادمة.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

تتميز هذه السيارة بوجود محرك هجين يقوم بانتاج 137 كيلو وآت أما بالنسبة لعزم الدوران 416 نيوتن متر ، كما يتواجد في هذه السيارة الفئة الثانية محرك بنزين هجين يكون مشابه للتربو الذي يوجد فيه أربع أسطوانات وتصل سعته إلى 1 . 6 لتر مع وجود محرك كهربائي يقوم بانتاج حوالي 169 كيلو واط.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

تتميز هذه السيارة بوجود نظام حديث للمعلومات أما بالنسبة للوحة العدادات تكون رقمية ويصل مقاسها 12 بوصة وبالتالي تعمل باللمس وهذه السيارة تكون مشابهة لواجهه سيارة كيا k5

هذه السيارة يتواجد فيها نظام ملاحة شديد التطور مع وجود وسائد هوائية في الإمام والجوانب كما يتواجد فيها مقاعد رياضية وتكييف داخلي.

أما بالنسبة للفرامل تكون مانعة للانغلاق وتحتوي على نظام إلكتروني يعمل على توزيع قوة الفرامل بالإضافة إلى وجود نظام يساعد في المحافظة على توازن السيارة بشكل إلكتروني.

يتواجد فيها حساسات تساعدك في القدرة على الركن الخلفي للسياره مع وجود كاميرات خلفية.

عيوب سيارة كيا سبورتاج 2022

بجانب المواصفات والمميزات الموجودة في هذه السيارة ولكن يوجد بعض العيوب البسيطة التي تشمل الآتي، هذه السيارة لا يتواجد فيها نظام التربو إلا في السيارات ذات سعر كبير بالإضافة إلى أنها تحتوي على صندوق تخزين مساحته متوسطة.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية