نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات واسعار تويوتا سيكويا 2023 في السعودية وسيارة الـSUV الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواصفات واسعار تويوتا سيكويا 2023 ، يبحث الأشخاص المهتمين في كل دول الشرق الأوسط عن سيارة سيكويا 2023 إضافة إلى مواصفاتها حيث يتهافت جميع سائقي السيارات والمهتمين بها على السيارة لأن تويوتا بطبعها سيارة لافتة للانتباه وتتمتع بشعبية جارفة ومع كل موديل جديد ينزل لها تثبت أقدامها أكثر في سوق السيارات كما أنها تتماشى مع متطلبات العصر الحديث وتتميز بالسلاسة والمرونة مع احتفاظها بأصالتها وشكلها المميز وطابعها الخاص وفي تلك المقالة نتحدث عن السيارة ومواصفاتها واسعارها فتابعونا
مواصفات واسعار تويوتا سيكويا 2023
من مميزات سيارة سيكويا 2023 أنها تعتبر من السيارات العائلية كبيرة الحجم. حيث أنها تعد من سيارات الـSUV وهي الخيار الأمثل للأسرة. كما أنها تجمع بين جمال تصميمها وسعتها بالإضافة إلى زوقها الرفيع وسنستعرض معكم مواصفات السيارة فتابعونا :
- سيارة تويوتا سيكويا الجديدة تأتي بنظام تعليق خلفي وأمامي مستقل بممتصات للصدمات بالفئات الأعلى.
- كما أن السيارة تتسع لسبعة أو ثمانية أشخاص.
- السيارة بها فئتان وكلا الفئتان مزودتان بمحرك V8.
- جيل السيارة الأول مزود بمحرك بسعة 4.7 لتر.
- جيل السيارة الثاني تم تزويده بمحرك بسعة 4.7 لتر أو 5.7 لتر.
- وكذلك السيارة بها دفع خلفي ودفع رباعي في مواصفات واسعار تويوتا سيكويا 2023 .
- كما أن سيارة سيكويا 2023 فئة TRD بماص للصدمات.
- تتميز بمقاعد جلد من لونين بمقصورة من خشب الجوز الأمريكي.
- كما أن السيارة تتوفر بعازل للصوت.
- كذلك يتوفر حماية للموتور من الألمونيوم في سيكويا 2023.
محركات سيكويا ٢٠٢٣
كما ذكرنا من قبل فإن عربة تويوتا سيكويا الجديدة هي سيارة عائلية ونطلعكم في تلك الفقرة على محرك السيارة
محرك السيارة كما ذكرنا هو V8 ومن صفاته :
- محرك سداسي الأسطوانات توين تربو.
- سعة المحرك 3.5 لتر.
- كما أن المحرك مرتبط بمحرك آخر كهربائي صغير بقدرة قطر 4082 كيلوجرام.
- كذلك المحرك يولد قوة تبلغ 437 حصان في مواصفات واسعار تويوتا سيكويا 2023.
- أما عزم الدوران فيبلغ 790 نيوتن/متر.
- يمتاز المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات بنظام للدفع الرباعي.
كما أنه سيتم طرح السيارة بمحرك 6 سلندر (ثنائي تربو). والمحرك بقوة 389 حصان. كما أنه بعزم دوران 479 رطل/ قدم. ومحرك تويوتا سيكويا الجديدة بعشر سرعات.
اسعار تويوتا سيكويا الجديدة
تم تداول أنباء عديدة تشير إلى أن سيارة تويوتا الجديدة سوف تكون موجودة بشكل رسمي في الأسواق صيف 2023 وأسعارها هي :
- فئة سيارة تويوتا الجديدة SR5 بــ 53.000 دولار وبالريال بــ 199.000 ريال.
- كذلك فئة سيارة تويوتا الجديدة TRD Sport بــ 55.000 دولار وبالريال بــ 206.000 ريال.
- فئة سيارة تويوتا الجديدة Limited بــ 62,000 دولار وبالريال بــ 232,000 ريال.
- تويوتا سيكويا الجديدة TRD Pro بــ 67,000 دولار وبالريال بــ 251,000 ريال.
- مواصفات واسعار تويوتا سيكويا 2023 فئة Platinum بــ 69,000 دولار وبالريال بــ 259,000 ريال.
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