للبيع سيارة تويوتا وهيونداي مستعملة بالسعودية بأقل من 18 ألف ريال

سيارة تويوتا وهيونداي مستعملة بالسعودية بأقل من 18 ألف ريال، من أشهر السيارات التي عليها الكثير من الطلب سيارات تويوتا وهيونداي وشفرولية وفورد، ولكن مع ارتفاع أسعار تلك السيارات خاصة لو كانت جديدة لأن لها سعر مرتفع مع مزاياها الكثيرة لكل تلك الأنواع، لذا جئنا لكم سيارات مستعملة من تلك الموديلات بأسعار مخفضة وتعتبر فرصة لكل من يرغب في شراء سيارة بحالة ممتازة، لكن مع الحرص أثناء التعامل المادي مع أصحاب السيارات بعدم إرسال أموال إلا بعد إتمام عملية البيع وفحص السيارة جيدا.

سيارة تويوتا وهيونداي مستعملة بالسعودية بأقل من 18 ألف ريال

سيارة هيونداي النترا مستعملة للبيع موديل 2010، بحالة جيدة في الدمام، سيارة هيونداي ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، حالة السيارة مستعملة نظيفة جدا، عداد الممشى للسيارة من 180.000 إلى 189.999 كيلو متر، نوع الوقود المستخدم بنزين، مكيف، كراسي ومقاعد السيارة مدفأة، كراسي سيارة جلد، بلوتوث، لون السيارة الخارجي أبيض، سعر السيارة 15 ألف ريال سعودي، تواصل مع مالك السيارة على رقم 00966580460704.

سيارة تويوتا يارس موديل عام 2012 للبيع مستعمل في طريف

للبيع سيارة بحالة نظيفة ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. نوع الوقود المستخدم بنزين بها فتحة سقف. مكيف كهربائي هواء اوتوماتيك. سيارة تويوتا يارس مخزنة ومشروطة. بودي السيارة وكالة بدون حوادث. عداد الممشى للسيارة يبلغ 172.000 ألف كيلو متر. الفحص قبل الشراء، السيارة بها أكياس هوائية. لون السيارة الخارجي فضي رمادي. سعر السيارة كاش بدون تقسيط 15 ألف ريال سعودي. تواصل مع مالك السيارة الإتصال على الرقم 0596244657.

سيارة تويوتا كامري مستعملة للبيع إصدار عام 2011

متاح للبيع على مواقع الالكترونية سيارة تويوتا كامري موديل عام 2011. حالة السيارة مستعملة بحالة جيدة. عداد الممشى للسيارة عند عرضها للبيع سجل 150 ألف كيلو متر. نظام الدفع للسيارة أمامي. حجم محرك السيارة 4 سلندر. عدد مقاعد السيارة خمسة أبواب. السيارة وارد سعودي، طريقة الدفع كاش فقط. لون السيارة الخارجي فضي رمادي. مميزات السيارة مكيف هواء نظام صوت متكامل. أكياس هوائية للأمان. سعر السيارة كاش 19 ألف ريال سعودي. تواصل مع مالك السيارة على رقم جوال 0547713473.

سيارة هيونداي النترا موديل عام 2017 في الصناعية بالقريات