بـ700 ريال سعودي أرخص سيارات مستعملة بشكل شهري بالتقسيط في السعودية بحالة جيدة

بـ700 ريال سعودي أرخص سيارات مستعملة، مقالنا اليوم يتحدث عن أفضل أنواع السيارات المستعملة بالسعودية بقسط يبدأ من 700 ريال سعودي، بأفضل عروض تقسيط متميزة للغاية، حيث أن يقدم سوق السيارات الفاخرة بالمملكة العربية السعودية الكثير من الفئات المتوسطة من جانب الحالة الاجتماعية، ويحوي السوق الكثير من السيارات التي يبحث عنها العديد من المشترين والتي تتنافس مع السيارات المقدمة بأفضل الأسعار ولا يتمكن الكثير من شرائها.

بـ700 ريال سعودي أرخص سيارات مستعملة

يوجد العديد من أنواع السيارات المستعملة منها الآتي:ـ

سيارة كورولا 2020

تعد سيارة تويوتا كورولا 2020 من بين أنواع السيارات التي نالت على شهرة واسعة بمجال السيارات، حيث أنها تقوم بتقديمها بالنهاية 2019 وقد انتشرت على نطاق واسع بعام 2020 ويعد هذا وقت الإصدار وتتمتع بمواصفات قياسية منها:ـ

المقاعد الخاصة بالسيارة مصنعة من أجود أنواع الجلود.

يوجد بها كاميرا خلفية ومزودة بشحن لاسلكي خاصة بالهواتف الذكية.

متوفر شاشة خاصة بعرض الوسائط الترفيهية وبمقاس يبلغ نحو 8 بوصة.

جنوط سيارة بمقاس يبلغ حوالي 17 بوصة.

تبلغ سعة المحرك نجو 1600 سي سي وذات ناقل حركة أتوماتيك.

المحرك ينتج عنه قوة 120 حصان لعمل نحو 6 ألف لفه بالدقيقة.

السيارة ذات عزم دوران للمحرك يبلغ نحو 154 حصان لعمل نحو 5200 لفه بكل دقيقة.

السيارة تعمل من خلال نظام الجر الأمامي للعجلات ومكونة من أربع أبواب.

يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض نحو 145 مللي متر.

سيارة تويوتا يارس 2019

تبلغ سعة المحرك نحو 1600 سي سي ومكون من أربع أسطوانات.

السيارة مزودة بناقل حركة أتوماتيك ومكون من خمس سرعات.

تبلغ أقصى سرعة للسيارة نحو 165 كيلو متر لكل ساعة.

السيارة تعمل بنظام الفرامل المانعة للانغلاق وبتقنية التوزيع الإلكتروني للفرامل.

سيارة صني الصينية 2019