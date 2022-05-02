سعر ومواصفات جيب واجونير 2022 احدث السيارات الرباعية الدفع العائلية

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عمر شويل - جدة تعتبر Grand Wagoneer جيب واجونير 2022 من احدث السيارات الرباعية الدفع العائلية التي تمتاز بمساحة داخلية كبيرة وتنافس بشدة في سوق السيارات، تمتاز السيارة بالعديد من المميزات التي تجعلها الأفضل لدى السائقين، ونلاحظ كونها ذات سرعة هائلة وقوة كبيرة تسير بسهولة في الأماكن الصعبة ويمكنها المنافسة في السباقات والفوز بجدارة، كما يعد سعرها الأمثل بين السيارات العائلية إلى جانب كونها ذات مظهر خارجي مميز.

مواصفات جيب واجونير 2022 Grand Wagoneer

تمتاز سيارة جيب واجونير 2022 بمواصفات داخلية وخارجية ممتازة، وتأتي السيارة بسعة محرك 6.4 لتر والذي يولد قوة 471 حصان بعزم دوران 455 رطل/قدم، ويعد ذلك المحرك من أفضل محركات السيارات الرباعية الدفع والذي يساعد السائق في عملية القيادة بسهولة كبيرة إلى جانب التحكم الاوتوماتيك والقوة التي تمتاز بها السيارة، ولا شك في أن مساحة السيارة الداخلية تجعلها الأنسب لدى العائلات الكبيرة.

مواصفات جيب واجونير من الداخل 2022

تعد فئة الجيب من السيارات المميزة في سوق السيارات حيث تأتي كل فئة بمميزات مختلفة، وتعد جيب واجونير على رأس القائمة الحديثة من إصدارات الجيب والتي تمتاز بمواصفات داخلية متعددة إذ أنها تحتوي من الداخل على وسائط متعة كثيرة فهي تتمتع بوجود أكثر من أربعة شاشات تعمل بنظام اللمس، حيث تعد الشاشة الأكبر بمساحة 12 بوصة وتوجد في منتصف السيارة تدعم البلوتوث بينما الشاشات الأخرى بمساحة 10 بوصة وتوجد واحدة في الخلف أما الباقي في الأمامي لمتابعة كاميرا الطريق والعدادات، إلى جانب مساحة السيارة التي تصل إلى 8 أفراد مع وجود المقاعد الجلدية الممتازة ذات الوسائد الهوائية لزيادة حماية الأفراد.

مواصفات جيب واجونير من الخارج

تأتي مواصفات السيارة من الخارج متعددة حيث أن المكبرات الصوتية تمتاز بجودة صوت عالية إلى جانب المصابيح ذات الإضاءة الممتازة التي تعطي وضوح للرؤية أثناء الليل والنهار والضباب أيضا، كما يأتي زجاج السيارة من النوع مانع الضوضاء بينما تتوفر جيب واجونير بأكثر من خمسة ألوان مما يجعلها الأكثر تناسبا مع الأذواق المختلفة، نجد إطارات السيارة ذات مساحة كبيرة لسهولة التحرك في مناطق صعبة وتحمل وزن السيارة الكبير.

سعر جيب واجونير 2022

تتوافر جيب بأكثر من فئة ويبدأ سعرها من 343 ألف ريال سعودي بما يعادل مليون و400 ألف جنية مصري، بينما الفئة الأعلى فإن سعرها يصل الى 420 ألف ريال سعودي بما يعادل 112 ألف دولار أمريكي نظرا لاختلاف سعة المحرك.