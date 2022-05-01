نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2023 في السعودية تعرف على منافسة جيب وتويوتا وهيونداي في المقال التالي
مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2023 ،اليوم سنتحدث عن السيارة التي تنافس سيارات عديدة أولهم سيارة هيونداي توسان بالإضافة إلى سيارات أخرى مثل فولكس فاجن وسيارة هوندا وسيارة جيب شيروكي وتويوتا ، وتلك السيارات المنافسة لها تفوقت عليها بالعديد من الصفات مثل إضافة فئات جديدة للسيارة وتزويد سعة الشحن ومساحة الأرجل الخلفية للسيارة كما أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن السيارة تمت إعادة تصميمها بالكامل للمرة الأولى. وغيرها من المميزات التي سنتحدث عنها في المقالة القادمة فتابعونا لمعرفة المزيد.
مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2023
محرك السيارة هو ما يميزها عن غيرها وعناك أمثلة عديدة على سيارات شكلها رائع ولكن محركها هو ما عطلها عن وجودها في الصدارة وإليكم مواصفات محرك سيارة كيا في السطور القادمة :
- محرك السيارة هو رباعي الأسطوانات 2.5 لتر.
- كما أنه بقوة تصل إلى 187 حصان بما يعادل 6100 دورة في الدقيقة الواحدة.
- عزم دوران المحرك يصل لــ241 نيوتن لكل متر بما يعادل 4000 دورة في الدقيقة.
- ناقل الحركة به أوتوماتيكي بـــ8 سرعات.
- السيارة بدفع أمامي قياسي (AWD) بقفل كهربائي هيدروليكي لكي توجه الطاقة لعجلاتها الخلفية.
أما مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2023 المحرك الثاني هو :
- محرك تيربو رباعي الأسطوانات GDI سعة 1.6 لتر.
- كذلك محركين كهربائيين بقدرة 44.2 كيلو واط.
- كما أن هناك بطارية (أيون) ليثيوم بجهد 1.49 كيلو وات في الساعة.
- كذلك قوة 226 حصان بعزم دوران 349 نيوتن لكل متر.
- ناقل الحركة به أوتوماتيكي بـــ6 سرعات.
- كذلك مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2023 هايبرد.
- كما أن المحرك تيربو رباعي الاسطوانات GDI سعة 1.6 لتر. مع محركيين كهربائيين قدرة 66.9 كيلو واط.
- بطارية ليثيوم بوليمير جهد 13.8 كيلو وات في الساعة كما أن قوة السيارة 177 حصان. وناقل حركة بـ6 سرعات أوتوماتيكي في kia sportage 2023.
مميزات kia sportage 2023
- يوجد في سيارة kia sportage 2023 خاصية مراقبة النقطة العمياء في شاشة خاصة كما يوجد شاشة معلومات وترفية بمقاس 12.3 بوصة.
- كما أنه يوجد كاميرا للرؤية المحيطة لكي تركن السيارات.
- بالإضافة إلى تقنية الواي فاي في السيارة بقابلية توصيل خمسة أجهزة به.
- كما يمكن التحكم في إعدادات الصوت والتكييف من الشاشة باللمس.
- بالإضافة إلى أن مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2023 قد تم إعادة تصميم مقصورتها الداخلية كما ذكرنا في المقدمة.
- السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيكي بــثماني سرعات.
- kia sportage 2023 الجديدة أصبحت بشكل أكثر طولاً وعرضاً من السابق مع تصميم الهيكل الخارجي بشكل جديد.
سعر كيا سبورتاج 2023
في تلك الفقرة سنطلعك على سيارة كيا وأسعارها بالدولار والريال السعودي والأسعار هنا تقريبية ولم يتم ذكر إذا كانت تشمل الضريبة أم لا :
- فئة LX مع دفع FWD. بــ 25,990 دولار. وبالريال 97,462 . وبالجنية 424.000 .
- كما أن السيارة بالدفع الـAWD. بــ 27,790 دولار. وبالريال 104,212. وبالجنية 509,946.
- فئة EX بدفع FWD. بــ 27,990 دولار. وبالريال 104,962 ريال. وبالجنية 455.000 .
- كذلك فئة EX بالدفع الكلي. بــ 29,790 دولار. وبالريال 111,712. وبالجنية 546,646.
- فئة X-Line التي تعتمد على الدفع الكلي للعجلات.بــ 30,790 دولار. وبالريال 115,462 . وبالجنية 502.000.
- فئة SX مع دفع أمامي.بــ 31,490 دولار.وكذلك بالريال 118,087 ريال.وبالجنية 518.000 .
- كما أن سعر كيا سبورتاج نفس الفئة بدفع كلي.بــ 33,290 دولار. وكذلك بالريال 124,837 ريال. وبالجنية 610,871 .
- مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2023 فئة SX-Prestige مع دفع أمامي.بــ 33,490 دولار. وبالريال 125,587 ريال. وبالجنية 549.000.
- كما أن فئة السيارة ولكن مع دفع كلي للعجلات.بــ 35,290 دولار. وبالريال 132,337 ريال. وبالجنية 647,571.
- X-Pro الدفع الكلي AWD. بــ 34,990 دولار. وبالريال 131,212 ريال. وبالجنية 565.000.
- X-Pro Prestige الجديدة مع دفع كلي.بــ36,790 دولار.بالريال 137,962 ريال.وبالجنية 596.000 جنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2023 في السعودية تعرف على منافسة جيب وتويوتا وهيونداي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.