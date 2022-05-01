مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2023 في السعودية تعرف على منافسة جيب وتويوتا وهيونداي

مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2023 ،اليوم سنتحدث عن السيارة التي تنافس سيارات عديدة أولهم سيارة هيونداي توسان بالإضافة إلى سيارات أخرى مثل فولكس فاجن وسيارة هوندا وسيارة جيب شيروكي وتويوتا ، وتلك السيارات المنافسة لها تفوقت عليها بالعديد من الصفات مثل إضافة فئات جديدة للسيارة وتزويد سعة الشحن ومساحة الأرجل الخلفية للسيارة كما أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن السيارة تمت إعادة تصميمها بالكامل للمرة الأولى. وغيرها من المميزات التي سنتحدث عنها في المقالة القادمة فتابعونا لمعرفة المزيد.

مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2023

محرك السيارة هو ما يميزها عن غيرها وعناك أمثلة عديدة على سيارات شكلها رائع ولكن محركها هو ما عطلها عن وجودها في الصدارة وإليكم مواصفات محرك سيارة كيا في السطور القادمة :

محرك السيارة هو رباعي الأسطوانات 2.5 لتر.

كما أنه بقوة تصل إلى 187 حصان بما يعادل 6100 دورة في الدقيقة الواحدة.

عزم دوران المحرك يصل لــ241 نيوتن لكل متر بما يعادل 4000 دورة في الدقيقة.

ناقل الحركة به أوتوماتيكي بـــ8 سرعات.

السيارة بدفع أمامي قياسي (AWD) بقفل كهربائي هيدروليكي لكي توجه الطاقة لعجلاتها الخلفية.

أما مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2023 المحرك الثاني هو :

محرك تيربو رباعي الأسطوانات GDI سعة 1.6 لتر.

كذلك محركين كهربائيين بقدرة 44.2 كيلو واط.

كما أن هناك بطارية (أيون) ليثيوم بجهد 1.49 كيلو وات في الساعة.

كذلك قوة 226 حصان بعزم دوران 349 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة به أوتوماتيكي بـــ6 سرعات.

كذلك مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2023 هايبرد.

هايبرد. كما أن المحرك تيربو رباعي الاسطوانات GDI سعة 1.6 لتر. مع محركيين كهربائيين قدرة 66.9 كيلو واط.

بطارية ليثيوم بوليمير جهد 13.8 كيلو وات في الساعة كما أن قوة السيارة 177 حصان. وناقل حركة بـ6 سرعات أوتوماتيكي في kia sportage 2023.

مميزات kia sportage 2023

يوجد في سيارة kia sportage 2023 خاصية مراقبة النقطة العمياء في شاشة خاصة كما يوجد شاشة معلومات وترفية بمقاس 12.3 بوصة.

خاصية مراقبة النقطة العمياء في شاشة خاصة كما يوجد شاشة معلومات وترفية بمقاس 12.3 بوصة. كما أنه يوجد كاميرا للرؤية المحيطة لكي تركن السيارات.

بالإضافة إلى تقنية الواي فاي في السيارة بقابلية توصيل خمسة أجهزة به.

كما يمكن التحكم في إعدادات الصوت والتكييف من الشاشة باللمس.

بالإضافة إلى أن مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2023 قد تم إعادة تصميم مقصورتها الداخلية كما ذكرنا في المقدمة.

قد تم إعادة تصميم مقصورتها الداخلية كما ذكرنا في المقدمة. السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيكي بــثماني سرعات.

kia sportage 2023 الجديدة أصبحت بشكل أكثر طولاً وعرضاً من السابق مع تصميم الهيكل الخارجي بشكل جديد.

سعر كيا سبورتاج 2023

في تلك الفقرة سنطلعك على سيارة كيا وأسعارها بالدولار والريال السعودي والأسعار هنا تقريبية ولم يتم ذكر إذا كانت تشمل الضريبة أم لا :