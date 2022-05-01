نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم 12% على سعر تويوتا كامري GLE نص فل 2021 ضمن عروض عبداللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم 12% على سعر تويوتا كامري GLE نص فل 2021 ضمن عروض عبداللطيف جميل، نتحدث اليوم عن كامري فئة جي ال اي المطروحة بتجهيزات نص فل، وهي الإصدار الخامس بين فئات تويوتا كامري موديل 2021 البالغ عددها 13 فئة. تعتبر كامري أحد أكثر طرازات تويوتا مبيعاً فهي سيارة سيدان فاخرة لا تخلو من المواصفات الاقتصادية، وقد انخفض سعر فئة GLE مؤخراً في خصم يصل إلى حوالي 13 ألف ريال، وذلك ضمن عروض عبد اللطيف جميل بمناسبة عيد الفطر. نقدم لكم اليوم أبرز المزايا الداخلية والخارجية للسيارة، كما نكشف لكم عن سعرها الجديد في تخفيضات شركة عبداللطيف جميل للسيارات.

سعر تويوتا كامري GLE موديل 2021

تتميز السيارة بماكينة رباعية الاسطوانات سعة 2500 سي سي بقوة 204 حصان والقير أوتوماتيك ثماني السرعات، المحرك اقتصادي يمشيك مسافة 17.9 كيلو متر لكل لتر ويعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات. انضمت السيارة عروض وتخفيضات عبد اللطيف جميل للسيارات بمناسبة عيد الفطر، حيث توفرت تويوتا كامري جي ال اي موديل بسعر 97 ألف ومائة ريال بدلا من 110 ألف وأربعمائة ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بخصم يصل إلى 12% عن السعر الاصلي.

تتميز فئة جي ال اي نص فل موديل 2021 من تويوتا كامري بشبك أمامي مميز باللون الأسود مصنوع من الكروم، حساسات أمامية، أنوار ليد عالي + واطي + ليد نهاري، كشافات ضباب أمامية ليد. كما تتميز كامري gle 2021 من حيث المواصفات الخارجية بحساسات خلفية، كشاف ضباب خلفي، جناح خلفي، جنوط مقاس 17 إنش، بالاضافة إلى إشارات على المرايا الجانبية مع إمكانية الطي أوتوماتيك.

كامري 2021 فئة نص فل

تتميز داخلية السيارة بزجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة، نظام السنتر لوك للسائق والراكب، مرايا كهربائية، مرايا داخلية تعتيم، جلنط كهربائي بخاصية الاوتوهولد، مسند بالوسط درج، فتحات تكييف خلفيه، مسند خلفي، ستارة خلفية. كما تتميز كامري gle 2021 الاقتصادية بكافة مزايا الأمان من بينها تقنية دعم المكابح، عدد 6 وسائد هوائية، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات و 5 أحزمة امان.

تتميز الفئة الخامسة gle ايضاً باتصال يو اس بي، بلوتوث و6 مكبرات الصوت، مقاعد مخمل، تحكم كهربائي في المقاعد، شاحن لاسلكي، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه تدعم نظام ابل كار بلاي و أندرويد اوتو وفتحة سقف. كما أن السيارة مُجهزة بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي، تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، إمكانية فتح السيارة عن طريق الريموت و مكيف اوتوماتيك لسيارة تويوتا كامري 2021 فئة جي ال اي.