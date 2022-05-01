ما لا تعرفه عن ميزات سيارة مازدا CX-9 2022 .. فخمة وأنيقة وخصائصها فريدة! تعرف عليها!

سنتعرف من خلال المقال الأتي على المميزات والصفات الشكلية لسيارة مازدا CX-9 كما سنتعرف على محرك السيارة وقوة تحملها .

تصميم خارجي أنيق :-

مازدا سي اكس 9 خارجي تأتي كروس أوفر متوسطة الحجم بالملامح الأنيقة التي تظهر في خطوط تصميم انسيابية من المقدمة إلى الجانب ويعتلي المقدمة الشبكة الأمامية مع تصميم الأعمدة الخمسة الأفقية. تبدو المواصفات العليا أفضل بفضل الشبكة الأمامية الجديدة ذات اللون الرمادي المعدني المصنوع من التيتانيوم، والعجلات المعدنية الفريدة مقاس 20 انش، وأنبوبي العادم المزدوج الأكبر حجمًا.

تبدو المصابيح الأمامية التي تأتي بتقنية الـ LED رائعة وهي تحتوي على مصابيح LED تعمل في النهار أيضًا. وتحتوي كل الطرازات على إشارات انعطاف LED. كما يتوفر باب خلفي كهربائي قياسي في كل الطرازات أيضاً، باستثناء الطراز الرياضي الأساسي.

مقصورة داخلية راقية ورحبة :- مازدا سي اكس 9 مقصورة داخلية تم تصميم المقصورة الداخلية لسيارة مازدا CX-9 بعناية وبساطة وأناقة. الضوابط الأساسية سهلة الوصول والاستخدام. يعد الدخول والخروج من CX-9 أمرًا سهلاً ، كما تم تحسين الوصول إلى الصف الثالث بشكل كبير بفضل كراسي كابتن الصف الثاني الجديدة المتوفرة في مقصورة Signature. كما يحتوي الصف الأول والثاني على مساحة جيدة.

المقاعد :- تجد المقاعد في الفئة العليا من جلد نابا ثنائي الدرجة مع تطريز شبكي وأنبوبي، تطعيمات من خشب الورد، مقاعد أمامية كهربائية وتهوية المقاعد، ونظام ذاكرة لحفظ وضعية المقاعد، ونوافذ أمامية زجاج مزدوج عازلة للصوت. وتسع السيارة 7 ركاب في 3 صفوف، ومع طي المقاعد الخلفية (الصف الثاني والثالث) تحصل على مساحة امتعة 1641 لترًا.

تأتي جميع سيارات CX-9 مع نظام المعلومات والترفيه سهل الاستخدام من مازدا وشاشة مقاس 10.3 انش. البرنامج سهل التنقل والرسومات واضحة، بالإضافة إلى أن مجموعة خدمات مازدا المتصلة التي توفر وصولاً عن بُعد إلى حالة السيارة، والعمليات الرئيسية مثل التشغيل عن بُعد والقفل عن بُعد. يعد اتصال بلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو ميزات قياسية. ويوفر نظام ستيريو Bose، الموجود في طرازات جراند تورينج وما فوق، صوتًا واضحًا وقويًا.

المحرك واستهلاك الوقود :- مازدا سي اكس 9 اداء تأتي مازدا CX-9 بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي موجه إلى نظام دفع أمامي أو رباعي، يستخدم بنزين 91 أو أعلى، ليولد قوة 231 حصانًا وعزم دوران 420 نيوتن متر، ويصل إلى سرعة قصوى 210 كم/س، ويأتي مع خزان وقود سعته 74 لترًا.

يبلغ تصنيف الاقتصاد في استهلاك الوقود من وكالة حماية البيئة (EPA) لطراز CX-9 الذي يعمل بنظام الدفع الكلي 37 كيلومتراً في الغالون مجتمعة (32 مدينة / 42 طريق سريع)، وهو أفضل قليلاً من المتوسط ​​لهذه الفئة. بينما تم تصنيف الإصدار ذو الدفع الأمامي بمعدل 39 كيلومتراً في الغالون (35 مدينة / 45 طريق سريع).

تتوفر مجموعة من تقنيات مساعدة السائق بشكل قياسي عبر مجموعة CX-9، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي المريح وميزات المساعدة في الحفاظ على المسار.