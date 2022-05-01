نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة لا تعوض سيارات نيسان مستعملة للبيع بدولة الإمارات بأسعار تبدأ من 8 ألف درهم إماراتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات نيسان مستعلمة للبيع، نقدم لكم من خلال مقالنا على موقع ثقفني أحدث إعلانات سيارات نيسان المستعملة حيث تبدأ أسعار السيارات من 8 ألاف درهم إماراتي مما يجعلها فرصة لا تعوض فأغتنم الفرصة، وتعد سيارات نيسان من أشيك السيارات وأكثرها انسيابية كما إنها تمتاز بشكلها الأنيق وإمكانياتها المذهلة، فتابعونا.

فرصة لا تعوض سيارات نيسان مستعملة للبيع

نعرض لكم فيما يلي سيارات نيسان مستعملة للبيع بدولة الإمارات المتحدة، وفيما يلي نقدم كل سيارة بمواصفاتها وسعرها، فإليكم أبرز التفاصيل.

سيارة نيسان صني 1.6L SV 2004 مستعملة

متوفر للبيع في مدينة القصيص بدولة الإمارات المتحدة سيارة نيسان صني 1.6L SV 2004 مستعملة، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أحمر.

سنة صنع السيارة 2004.

عداد الممشي 250,000 كيلو متر.

سعة المحرك 1600.

دفع أمامي.

نوع الوقود البنزين.

أربعة سليندر.

مرآيات ونوافذ كهربائية.

سنتر لوك.

سعر السيارة 8 ألف درهم.

للتواصل الاتصال على 971502722567+.

نيسان تييدا Hatchback 2011 مستعملة

معروض للبيع بمدينة المجاز بدولة الإمارات العربية المتحدة نيسان تييدا Hatchback 2011 مستعملة، ناقل الحركة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

نوع وقود السيارة البنزين.

أبواب السيارة خمسة.

سعة المحرك 1800.

عداد الممشي 110 ألف كيلو متر.

دفع أمامي.

أربعة سليندر.

مرآيات ونوافذ كهربائية.

سعر السيارة 12 ألف درهم إماراتي.

للتواصل الاتصال على الرقم 971568166402+.

سيارة نيسان التيما 2.5 S 2008 مستعملة

يوجد في مدينة البراحة بدولة الإمارات العربية المتحدة سيارة نيسان التيما 2.5 S 2008 مستعملة للبيع، ومواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة CVT.

لون السيارة الخارجي أبيض.

السيارة موديل عام 2008.

نوع الوقود بنزين.

أربعة أبواب وأربعة سليندر.

دفع أمامي ومشغل أسطوانات.

نوافذ كهربائية.

سعر السيارة 12 ألف درهم.

للتواصل الاتصال على الرقم 971553218692+.

نيسان ألتيما موديل 2008 مستعلمة للبيع

سيارة مستعملة نيسان ألتيما 2008 للبيع بمدينة العين بدولة الإمارات المتحدة للبيع، لون السيارة الخارجي أبيض.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

نوع الوقود بالسيارة بنزين.

أربعة أبواب وأربعة سليندر.

عداد الممشي 170,000 كيلو متر.

عر درجة الحرارة.

سعر السيارة 16 ألف درهم.

للتواصل الاتصال على الرقم +971565623500.

نيسان ماكسيما 3.5L S 2011 مستعملة

متوفر سيارة نيسان ماكسيما 3.5L S 2011 مستعملة للبيع بمنطقة مطار آل مكتوم الدولي، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيكي.