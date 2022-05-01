نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سيارات بالتقسيط ..800 ريال أرخص عروض تقسيط كيا بيجاس EX 2022 في السعودية بمواصفات ومميزات ممتازة في المقال التالي

800 ريال أرخص عروض تقسيط كيا بيجاس EX 2022 في السعودية بمواصفات ومميزات ممتازة، تعد سيارة كيا بيجاس 2022 من أهم أنواع السيارات السيدان بالمملكة العربية السعودية وبالأخص أصحاب الميزانية المحددة الذين يبحثون بشكل دائم عن سيارات جديدة بمواصفات قياسية بكفاءة كبيرة باستهلاك الوقود مع توفير سعر مناسب بمتناول الجميع، وتمثل سيارة بيجاس ميراث كبير بتاريخ صناعة السيارات الكورية التي تجمع بين توفير قطع غيار كيا بسعر معقول وبالوقت ذاته لا تكون بحاجة للكثير من المال للصيانة سواء الصيانة الدورية من خلال وكيل كيا بالسعودية أو بالصناعات والوكالات الكثيرة في المملكة العربية السعودية. 800 ريال أرخص عروض تقسيط كيا بيجاس EX 2022 يوجد الكثير من فئات سيارة كيا بيجاس بالمملكة العربية السعودية سوف نقدم لكم أهم عروض تقسيط كل الإصدارات ومنها تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 Ex:

القسط الشهري يبلغ نحو 1,043 وعلى أن تكون الدفعة الأولى للسيارة نحو 5,624 ريال سعودي.

والدفعة الأخيرة للسيارة 16,87 ريال سعودي، ويتم تقسيط ثمن السيارة 60 شهر.

ويتم الحصول على سيارة كيا بيجاس 56,233 ريال سعودي.

56,233 ريال سعودي. عروض تقسيط كيا بيجاس 2020 lx 866 ريال سعودي ويتم سداد الدفعة الأولى 4,669 ريال سعودي.

وللدفعة الأخيرة تكون 14,007 ريال سعودي.

ويتم سداد ثمن السيارة على حوالي 60 شهر ومتوفرة بسعر 46,688 ريال سعودي.

سيارة كيا بيجاس Ex 2021 بقسط شهري 960 ريال سعودي وتكون قيمة الدفعة الأولى 5,176 ريال والدفعة الأخيرة تبلغ 15,525 ريال سعودي، وفترة السداد تكون 60 شهر، ويبلغ السعر الكلي للسيارة 51,747 ريال سعودي. مواصفات سيارة كيا بيجاس Ex 2022 السيارة مزودة بمحرك قوي يبلغ 1.5 لتر، وينتج عنه قوة تبلع 95 حصان.

كما أن السيارة مزودة بناقل حركة أتوماتيك يعمل بأربع أسطوانات.

وتستهلك الوقود بالسيارة نحو 17.8 كيلو متر لكل لتر.

نوع الوقود المستخدم في سيارة كيا هو البنزين، وتحتوي على أقفال داخلية لغلق الأبواب.

مزودة بمكيف يدوي، وكشافات ذات إضاءة قوية كما أنها تحتوي على عجلات بسعة 14 أنش.

ومتوفر بها أيضاُ نظام التحكم عن طريق المقود.

مزودة ب16 صمام وأيضاُ شاشة معلومات تعمل بتقنية اللمس والكثير من وسائل الترفيه. عمر شويل - جدة أحصل على سيارات بالتقسيط ..800 ريال أرخص عروض تقسيط كيا بيجاس EX 2022 في السعودية بمواصفات ومميزات ممتازة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على سيارات بالتقسيط ..800 ريال أرخص عروض تقسيط كيا بيجاس EX 2022 في السعودية بمواصفات ومميزات ممتازة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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