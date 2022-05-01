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الغندورة والأسطورة وصلت السعودية…سيارة تويوتا افانزا 2022 الأكثر توفيراً في الوقود بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة والأسطورة وصلت السعودية…سيارة تويوتا افانزا 2022 الأكثر توفيراً في الوقود بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الغندورة والأسطورة وصلت السعودية...سيارة تويوتا افانزا 2022 الأكثر توفيراً في الوقود بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد - ثقفني

سيارة تويوتا افانزا 2022 الأكثر توفيراً في الوقود بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد، إن العديد من الأفراد يتساءلون في الوقت الأخير عن هذه السيارة ومواصفاتها ومميزاتها وذلك بسبب إطلاق شركة دايهاتسو عن سيارة جديدة وهي تحمل شكل جديد من نوع السيارة mpv  حيث تتميز بشكلها العصري وامكاناتها الداخلية التي تؤهلها لأن تناسب الكثير من العملاء وفيما يلي أهم مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها.

الغندورة والأسطورة وصلت السعودية...سيارة تويوتا افانزا 2022 الأكثر توفيراً في الوقود بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد

سيارة تويوتا افانزا 2022 الأكثر توفيراً في الوقود

أن هذه السيارة بجميع فئاتها تمتلك العديد من المميزات التي جعلتها من أهم السيارات وأكثرها انتشارا في دول العالم في الفترات السابقة وتتمثل أهم مميزاتها في الاتي:

  • يطلق عليها السيارة العائلية لأنها يوجد بها مقصورة داخلية متسعة وكبيرة لتكفي 7  ركاب .
  • وتعد من أنماط السيارات التي توجد لها قطع غيار بشكل متوفر في الأسواق وتوجد بقيمة مالية متوسطة.
  • تمتلك وزن كبير وذلك يسهل عملية القيادة للسائق ولاتتطلب كميات كبيرة من الوقود لتشغليها وذلك لأنها توجد بها محرك قوي يتم صنعه بإمكانيات وتقنيات عالية تسمي GDI
  • تتميز بوجود تقنية متقدمة للفرامل وذلك يجعل القائد محمي من الحوادث مع وجود الوسائد الهوائية المتسعة الحجم التي توجد في المنطقة الأمامية للسيارة وتشتمل على تكييف كبير.
  • صممت هذه سيارة تويوتا للقيادة في الطرق الوعرة وصممت بالشكل الانسيابي الجميل.
  • مع استخدام العديد من المواد العالية الجودة في تصنيع هذه السيارة للمنطقة الداخلية والخارجية للسيارة.

الغندورة والأسطورة وصلت السعودية...سيارة تويوتا افانزا 2022 الأكثر توفيراً في الوقود بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد

مواصفات سيارة تويوتا افانزا 2022

  •  ببلغ طول سيارة تويوتا 4200  مل وارتفاع السيارة 2695  مترا وعرض السيارة    1690 .
  • ومساحة العجلات 2660  والمساحة الإجمالية للتخزين الخلفي يصل إلى 128  لتر .
  • والحجم الإجمالي لإطارات السيارة 15  بوصة وبعد السيارة عن الأرض يصل إلى 110  مل.
  • توجد بها محرك يصل قوته الى 1500  سي سي وتمتلك محرك بأربع أسطوانات بسعة تصل إلى 1.5  لتر .
  • وقوة عزم تصل إلى 136  نيوتن /متر.
  • مع وجود ناقل للحركة يعمل أوتوماتيكيا ب اربع سرعات من تقنية vvt   وذلك بسرعة 185  كيلو متر في الساعة الواحدة.
  • ويوجد خزان وقوده يصل سعته إلى 45  لترا وتشتمل على مصابيح كبيرة توجد في منطقة الاصطدام .
  • ذلك لكي تحمي السائق من العوامل الجوية والشبورة أثناء القيادة.

الغندورة والأسطورة وصلت السعودية...سيارة تويوتا افانزا 2022 الأكثر توفيراً في الوقود بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد

سعر تويوتا افانزا 2022

  • تتباين الأسعار الخاصة بسيارة تويوتا  داخل الأسواق المحلية لتصل إلى مبلغ 375  ألف جنيه داخل مصر.
  • وذلك حسب تقديرات الشركة العالمية تويوتا في شهر مارس العام السابق.
  • لكن سعرها في دولة الإمارات العربية المتحدة يصل إلى 66.5  ألف درهم.
  • كما يصل سعر تويوتا افانزا 2022 في السعودية89.850 ريال سعودي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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