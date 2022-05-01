الغندورة والأسطورة وصلت السعودية...سيارة تويوتا افانزا 2022 الأكثر توفيراً في الوقود بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد

سيارة تويوتا افانزا 2022 الأكثر توفيراً في الوقود بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد، إن العديد من الأفراد يتساءلون في الوقت الأخير عن هذه السيارة ومواصفاتها ومميزاتها وذلك بسبب إطلاق شركة دايهاتسو عن سيارة جديدة وهي تحمل شكل جديد من نوع السيارة mpv حيث تتميز بشكلها العصري وامكاناتها الداخلية التي تؤهلها لأن تناسب الكثير من العملاء وفيما يلي أهم مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها.

سيارة تويوتا افانزا 2022 الأكثر توفيراً في الوقود

أن هذه السيارة بجميع فئاتها تمتلك العديد من المميزات التي جعلتها من أهم السيارات وأكثرها انتشارا في دول العالم في الفترات السابقة وتتمثل أهم مميزاتها في الاتي:

يطلق عليها السيارة العائلية لأنها يوجد بها مقصورة داخلية متسعة وكبيرة لتكفي 7 ركاب .

وتعد من أنماط السيارات التي توجد لها قطع غيار بشكل متوفر في الأسواق وتوجد بقيمة مالية متوسطة.

تمتلك وزن كبير وذلك يسهل عملية القيادة للسائق ولاتتطلب كميات كبيرة من الوقود لتشغليها وذلك لأنها توجد بها محرك قوي يتم صنعه بإمكانيات وتقنيات عالية تسمي GDI

تتميز بوجود تقنية متقدمة للفرامل وذلك يجعل القائد محمي من الحوادث مع وجود الوسائد الهوائية المتسعة الحجم التي توجد في المنطقة الأمامية للسيارة وتشتمل على تكييف كبير.

صممت هذه سيارة تويوتا للقيادة في الطرق الوعرة وصممت بالشكل الانسيابي الجميل.

للقيادة في الطرق الوعرة وصممت بالشكل الانسيابي الجميل. مع استخدام العديد من المواد العالية الجودة في تصنيع هذه السيارة للمنطقة الداخلية والخارجية للسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا افانزا 2022

ببلغ طول سيارة تويوتا 4200 مل وارتفاع السيارة 2695 مترا وعرض السيارة 1690 .

4200 مل وارتفاع السيارة 2695 مترا وعرض السيارة 1690 . ومساحة العجلات 2660 والمساحة الإجمالية للتخزين الخلفي يصل إلى 128 لتر .

والحجم الإجمالي لإطارات السيارة 15 بوصة وبعد السيارة عن الأرض يصل إلى 110 مل.

توجد بها محرك يصل قوته الى 1500 سي سي وتمتلك محرك بأربع أسطوانات بسعة تصل إلى 1.5 لتر .

وقوة عزم تصل إلى 136 نيوتن /متر.

مع وجود ناقل للحركة يعمل أوتوماتيكيا ب اربع سرعات من تقنية vvt وذلك بسرعة 185 كيلو متر في الساعة الواحدة.

ويوجد خزان وقوده يصل سعته إلى 45 لترا وتشتمل على مصابيح كبيرة توجد في منطقة الاصطدام .

ذلك لكي تحمي السائق من العوامل الجوية والشبورة أثناء القيادة.

سعر تويوتا افانزا 2022