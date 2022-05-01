نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الكون وصلت السعودية..سيارة تويوتا لاند كروزر العائلية 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات عاليه وأسعارها في السعودية في المقال التالي

سيارة تويوتا لاند كروزر العائلية 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات عاليه وأسعارها في السعودية، تأتي هذه السيارة ضمن فئات ال SUV الرياضية التي تعمل بنظام الدفع الرباعي في المجالات الخاصة بها، ومن الجدير بالذكر أن شركة تويوتا اليابانية قامت بوضع العديد من التجديدات في هذه السيارة من بداية صناعة السيارات بها في عام 1951 وتعتبر من أكبر الشركات الرائدة في صناعة السيارات بالعديد من المميزات الحصرية التي نتعرف عليها في مقالنا اليوم. مميزات سيارة تويوتا لاند كروزر العائلية 2022 هذه السيارة من أفخم وأرقى السيارات العائلية التي تتميز باتساع الحجم .

ونظرا لوجود الإمكانيات العظيمة فيها في الطرق الوعرة فتأتي ضمن أقوى السيارات في عام 2022

يوجد بها العديد من تقنيات الأمان للاستمتاع بتجربة قيادة أفضل.

وتم أطلاقها على منصة TNGA-F ويصل طولها إلى 4.97 متر وعرضها 1.99 متر وارتفاعها 1.86 متر وقاعدة عجلات تصل إلى 2.9 متر. مواصفات سيارة تويوتا لاندر كوز 2022 الجديدة توجد العديد من التصميمات الجديدة لتشبه تصميم سيارة لاندر كوز 2022 الحالية .

الحالية . وتتميز بالشكل الجديد للواجهه الخارجية والشبك الأمامي دون تحديث جذري.

مع وجود العديد من تقنيات الأمان والخصوصية للمحافظة على قائد السيارة من العديد من مظاهر الخطورة.

وإمكانية حدوث المشاكل أثناء القيادة، وذلك يتاح من خلال تقنية تثبيت السرعة وتقنية التحكم الآلي في مستوى المرتفعات.

وتقنية الانتباه ولفت النظر عند مغادرة المسار وتقنية المساعدات عند المنعطفات.

مع توفير العديد من تقنيات الترفيه للعائلات مثل أنظمة الصوت .

وإمكانية الربط بين الهواتف الذكية واللاسلكية ومضخم للصوت ويمكن الرد على المكالمات الهاتفية من خلال أزرار السيارة.

يتاح التعرف على قائد السيارة من خلال بصمة الإصبع عن طريق الماسح الضوئي .

وإمكانية التحكم في الجو الموجود داخل السيارة.

وجود نظام تحكم في الطرق لضمان تجربة قيادة تتوافق مع كل المخاطر التي توجد في الطرق مع توفير أشكال عديدة من القيادة.

توجد في هذه السيارة ثلاث محركات الأول يعمل باتساع 6 أسطوانات على حرف v .

باتساع 3.5 لتر مع وجود شاحن توربيني مزدوج.

المحرك الثاني يأتي باتساع 6 اسطوانات باتساع 3.5 لتر مع شاحن توربيني ومحرك كهربائي.

وذلك بقوة 416 حصان بدرجة دوران 600 نيوتن/متر.

المحرك الثالث يأتي باتساع 6 أسطوانات بمقدار3.3 لتر مع شاحن توربيني .

ويصل قوته إلى 217 حصان ودرجة دوران 539 نيوتن/متر. سعر سيارات تويوتا لاندركوز 2022 تأتي سيارة تويوتا لاندركوز العائلية 2022 بسعر 55 ألف دولار أو ما يساوي 318.750 ريال سعودي. عمر شويل - جدة وحش الكون وصلت السعودية..سيارة تويوتا لاند كروزر العائلية 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات عاليه وأسعارها في السعودية - ثقفني

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