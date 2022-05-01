أحصل على سيارات ..بـ6000 ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة سيارة تويوتا فنزا و سيارة رينو لوجان في السعودية بمواصفات ومميزات ممتازة

بـ 6000 ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة سيارة تويوتا فنزا و سيارة رينو لوجان في السعودية، سوف نوفر لكم اليوم أفضل أنواع السيارات المستعملة للبيع بالأسواق السعودية للسيارات، كما أن السيارات تتمتع بتقنيات تتناسب مع الأسعار ولكن هذا لا يعني أنها ضعيفة ولكن بالعكس فهي على المستوى الجيد، ويوجد العديد من الأشخاص الذين يلجئون لبيع سيارتهم من أجل الحصول على مبالغ مالية أو للتغيير وتكون هذه فرصة ممتازة لكل من يرغب في امتلاك سيارة وكل من يبحث عن سيارة مستعملة بأفضل الأسعار وبذات الوقت تكون بإمكانيات ممتازة ومتطورة وهذا ما نوفره لكم اليوم.

بـ 6000 ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة

يوجد الكثير من أنواع السيارات المستعملة التي تتميز بمواصفات قياسية ومنها العديد من الفئات المتنوعة:ـ

سيارة تويوتا فنزا 2003

تعد سيارة تويوتا من بين أفضل أنواع السيارات الشهيرة والتي يوجد بها مواصفات هائلة ومنها العديد من الإصدارات المتنوعة.

تتميز هذه السيارة تويوتا فنزا 2003 بمواصفات رائعة وبحالة ممتازة من الداخل والخارج.

عدد كيلوات السيارة 250.000 ولا تعاني من أي خدوش، مزودة بناقل حركة أتوماتيك.

نوع الوقود المستخدم بنزين ويوجد بها 4 سلندر و4 أبواب، كما أن متوفر بها مرايات كهربائية ومقاعد مريحة وأيضاً شاشة.

يتم بيع السيارة بسعر يبلغ نحو 8000.

سيارة سوزكي ألتو 2006

يبلغ سعر سيارة سوزوكي ألتو 2007 وهي من أفضل أنواع السيارات اليابانية التي يتم تقديمها في هذا العام.

سوزوكي ألتو 2007 وهي من أفضل أنواع السيارات اليابانية التي يتم تقديمها في هذا العام. وقد تم تقديم السيارة بسعر يبدأ من خمس ألاف ريال سعودي، وبنوع وقوم للسيارة بنزين.

وتقطع السيارة 200 ألف كيلو متر مسافة، ومتاحة بمنطقة بريدة بالمملكة العربية السعودية.

لون السيارة المتاح أبيض ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي وبها عدد أربع أبواب.

سيارة رينو لوجان 2021