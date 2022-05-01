نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 من هلا اوتو مع مصرف الراجحي وكيفية الحصول علي عروض هلا أوتو من الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 من هلا اوتو مع مصرف الراجحي وكيفية الحصول علي عروض هلا أوتو، قام مصرف الراجحي بالإعلان عن أحدث وأهم عروض السيارات عبر الحساب الرسمي وأيضاً شركة هلال أوتو الرسمية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع تويتر الشهير في المملكة العربية السعودية، كما أنها أعلنت عن الكثير من العروض الحديثة بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان الكريم، والتي تعمل على تلبية رغبة كافة الاحتياجات للمواطنين بشكل يومي، ومن أهم ذلك العروض لسيارة هافال 2022 الحديثة من قبل شركة توزيع وتسويق السيارات المحددة بأقل الأسعار التي لم تسبق بعد، كما أنه قد تم الإعلان عن عروض التمويل العقارية الجديدة من خلال مصرف الراجحي ومعرفة أبرز المميزات وكيفية الحصول عليها، والآن عن طريق السطور القادمة سوف نتعرف على أبرز المميزات التي قد أعلنت عنها هلا أتو.

أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 من هلا اوتو

قد كشفت شركة هلال أوتو للسيارات بالسعودية عن طرحها للكثير من العروض الجديدة على كافة أنواع السيارات والتي تضم سيارات تويوتا، كما أن الشركة أيضاً على أن العروض المقدمة بالتزامن مع مصرف الراجحي والتي تنحدر تحت اسم عروض هلا أوتو مع مصرف الراجحي، إلى جانب هذا أيضاً قد تم الإعلان عن موعد بدء العروض الجديدة التي قد تبدأ منذ 10 مارس حتى نفاذ الكمية .

مزايا عرض تويوتا 2022

قد تم الإعلان عن أهم مزايا العروض والتي قد يحصل عليها من قبل المستفيد لطلب سيارة تويوتا من خلال مصرف الراجحي والتي تتم كالآتي:ـ

توفير هامش على العروض المقدمة للسيارة 2.99%، و العروض متاحة لكافة أنواع سيارات تويوتا.

لا تضيف أي رسوم إدارية على العروض المقدمة، ولا تشترط دفع دفعة أولى.

توفير الصيانة المجانية التي قد تصل حتى 1000 كيلو.

تمنحك إمكانية شحن السيارة لأي مكان في المملكة العربية السعودية توفر لك فترة ضمان 3 سنوات.

خطوات الحصول على عروض هلا أوتو

إلى جانب هذا قد تم الإعلان عن خطوات الحصول على عروض هلا أوتو مع مصرف الراجحي وهذا يتم من خلال زيادة أحدى فروع مصرف الراجحي أو الشركة المتواجدة بكافة أرجاء المملكة العربية السعودية وتتم من خلال: