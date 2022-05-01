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عرض تقسيط سيارة جي إم سي يوكن 2022 SLE بمواصفات ومميزات ولا في الأحلام، لكل من يرغب في الحصول على سيارة بالدفع الرباعي عائلية بمساحة داخلية كبيرة وبتصميم فاخر وبقوة سحب عالية بثلاث صفوف، فإن الأمر يرتبط بسيارة إم جي يوكن 2022 التي تتمثل في سيارة أحلام الكثير من السيارات، عند طرحها هذا الصيف في الأسواق المحلية والعالمية، ومن المقرر أن تأتي بتعديلات كثيرة عند المقارنة بالإصدارات السابقة، وتتمكن من السير على الطرق الصعبة والواعرة والمنحنيات. عرض تقسيط سيارة جي إم سي يوكن 2022 SLE موصفات جي أم سي SLE 2022 يبلغ سعة محرك السيارة نحو 5.3 لتر وينتج عنه قوة 355 حصان وحوالي 519 نيوتن لكل متر لعزم الدوران.

والمحرك بسعة 6.2 لتر ينتج عنه قوة ديزل 6 سلندر بسعة 3 لتر مع وجود تيربو وتتصل مع جميع خيارات المحركات بناقل سرعة أتوماتيك يعمل بنحو 10 سرعات.

يتم تشغيل السيارة من خلال محدد التروس الرائع بنقرة واحدة، والمقصورة الداخلية جي إم سي يوكون 2022 مع التعليق الخلفي المستقل.

من بين أنواع السيارات الرياضية ذات استخدامات كثيرة ومتعددة.

متوفرة بحنوط 20 بوصة مع وجود إطارات مناسبة لكافة التضاريس وألواح انزلاقية متوفرة بأسفل الهيكل، وذات تعليق هوائي اختياري يتمكن على تقديم ما يصل نحو 2 بوصة من الخلوص الأرضي.

كما جاءت المقاعد الثانية تتمتع بالكثير من وسائل الترفيه وتحتوي على شاشتين متخصصين بقياس 12.6 إنش.

أما بالنسبة لمقاعد الصف الثالث ترتفع عن الأرض نحو 3.480 لتر عند القيام بطي المقاعد تبلغ حتة 4,079 لتر لأنها مزودة بعجلات طويلة. سيارة يوكون 2022 متوفرة بأربع فئات متنوعة من حيث الأسعار والمواصفات. تحتوي على نظام تعليق مريح للغاية، وتتمتع بجود إضاءة ليد أمامية وخلفية ومصابيح ضباب.

السيارة متوفر بها فتحة سقف بانوراما وفرش المقاعد من أجود أنواع الأقمشة.

سعة كبيرة لتحميل الأمتعة من بين فئتها.

التحكم الكهربائي بباب الصندوق الخلفي، تحتوي على تقنية الدخول والتشغيل دون استخدام مفتاح.

تحتوي على مكيف أتوماتيك ثلاثي الاتجاهات. عمر شويل - جدة أرخص عروض التقسيط..عرض تقسيط سيارة جي إم سي يوكن 2022 SLE بمواصفات ومميزات ولا في الأحلام - ثقفني

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