نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات جي إم سي يوكنGMC 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات جي إم سي يوكن 2022 منذ بداية شهر رمضان المبارك وقد قامت العديد من شركات تجارة السيارات بتقديم العديد من العروض على منتجاتها المختلفة من السيارات الحديثة وماركتها العالية، ولذلك معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية يسألون حول هذه العروض ويريدون الإطلاع على هذه العروض ومعرفة كافة المعلومات التي تخص هذه الشركات، وموضوع هذا المقال عن عروض سيارات جي إم سي يوكن 2022 GMC في المملكة العربية السعودية.

عروض سيارات جي إم سي يوكن 2022

قام الدير الخاص بشركة جي إم سي يوكن لسيارات بأنه خلال شهر رمضان الكريم سوف يتم تقديم مجموعة كبيرة من العروض على بعض بعض سيارتهم وقد أطلق على حملة هذه العروض اسم حملة بشائر رمضان، وكانت هذه العروض مميزة جدًا سواء كان في البيع الكاش أو التقسيط، وكانت العروض على سيارات يوكون وكان هناك تعاون تام مع جميع جهات التمويل في المملكة العربية السعودية.

تعرف على عروض سيارات جي إم سي يوكن 2022 في السعودية

قدمت شركة يوكن للسيارات مجموعة من العروض الرمضانية على سيارتها وكان ذلك خلال حملة بشاير رمضان والتي أعلن عنها مدير الشركة، كم أنه قد ذكر أن هناك تعاون مع جميع جهات التمويل في السعودية.

نظرًا لذلك قام بنك البلاد بتقديم عروض على اسعار سيارات جي ام سي يوكن سيارة جمس يوكن 2022 أي موديل هذا العام وسوف يتم تقسيطها على سنتين يدفع 50% من ثمنها الآن أو عند الحصول عليها والنصف الآخر بعد سنة، ونسبة الربح 0 أما الرسوم الإدارية 1%.

وهناك برنامج تمويل لمدة 5 سنوات أي 60 شهر ستكون الدفعة الأولي 0% ونسبة الربح في هذا العرض 2.19% وسوف يتم دفع الدفعة الآخيرة بنسبة 40%، كما أن العرض يشمل على 3 سنوات ولكن ضمان الشركة المصنعة يكون 1000000 ريال سعودي، وممكن أن يكون على 2 سنوات ولكن 50000 وهذا ضمان ممتد.

عروض البنك الأهلي السعودي على سيارات يوكون

يقدم البنك الأهلي السعودي عروض وتخفيضات على سيارات يوكون وعروض متعددة للأقساط بنسب ربح قليلة جدًا تنافس كافة البنوك الآخرى، حيث يقدم البرنامج التمويلي 60 شهور وهو نظام 5 سنوات على سيارة جمس يوكن 2022 لن يتم دفع دفعة أولى ولكن الدفعة الأخيرة ستكون 40% بالإضافة إلى 00.99% نسبة ربح ومن المكن أن يعمل بنظام النصف والنصف وهو عبارة عن دفع نصف المبلغ في البداية والمضف بعد سنتين.