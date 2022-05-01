نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات شيفروليه مستعملة بالسعودية بأحدث الموديلات في المقال التالي
أرخص سيارات شيفروليه مستعملة بالسعودية بأحدث الموديلات بحالة جيدة، سوق السيارات المستعملة من أكثر الأسواق التي يتم البحث عنها مع إرتفاع أسعار سيارات الجديدة فيلجأ العملاء للبحث عن سيارات مستعملة بسعر منخفض وبحالة جيدة ممتازة للبيع في حراج السعودية، لذا تعتبر فرصة لكل من يرغب في شراء سيارة تتحمل معهم عبء ومشقة الطريق، ويوجد الكثير من الصفات التي تميز السيارات التي سنعرضها لكم من موديل شيفروليه لكل الفئات بأنواعها المختلفة من عائلية أو اوتوماتيك، فتابعوا معنا أرخص سيارات شيفروليه مستعملة في سعودية.
ارخص سيارات شيفروليه مستعملة للبيع بالسعودية
يمكنك من خلال السطور التالية التنقل ما بين عدد من عروض سيارات مستعملة للبيع موديل شيفروليه، وبأسعار تبدأ من 20 ألف ريال وأقل وأكثر فاختاروا كل يناسبكم من تلك السيارات وننصحك بعدم تعامل المادي إلا بعد إتمام عملية البيع وفحص السيارة، لا تقم بإرسال المال مسبقاً.
سيارة شيفروليه مستعملة للبيع كابرس موديل 2011
- مواصفات السيارة شيفروليه في الورود بمدينة الرياض.
- السيارة بحالة جيدة مستعملة نوع القير اوتوماتيك.
- نوع الوقود المستخدم بنزين.
- عداد الممشى للسيارة 265 ألف كيلو متر.
- شاصية السيارة والقير والماكينة وكالة على فحص السيارة.
- سعر السيارة يبلغ نحو 35 ألف ريال سعودي.
- لون السيارة الخارجي أبيض ناصع.
سيارة شيفروليه سبارك مستعملة موديل 2017 للبيع
- سيارة شيفروليه سبارك محددة السعر وليست على السوم.
- سيارة شيفروليه سبارك إصدار عام 2017 نص فل.
- سيارة شعبية اقتصادية في استهلاك الوقود.
- حجم السيارة صغير لتستخدم داخل المدينة بحرية.
- مكينة السيارة 4 سلندر 1.4 سي.
- مرايا كهربائية، أكياس هوائية، مثبت سرعة.
- لون السيارة الخارجي فضي رمادي.
- سعر السيارة يبلغ نحو 26.000 ألف ريال سعودي.
سيارة شيفروليه كروز موديل عام 2014 للبيع فل كامل
- سيارة شيفروليه للبيع مستعمل فل كامل في الحمراء بمكة.
- سيارة شيفروليه عداد الممشى لها 39.999 كيلو متر.
- نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك.
- نوع الوقود المستخدم بنزين.
- فتحة سقف، شاشة لمس، مثبت سرعة.
- مكيف هواء، كراسي ومقاعد السيارة جلد.
- لون السيارة الخارجي أبيض ناصع.
- سعر السيارة كاش بدون تقسيط بسعر 15 ألف ريال سعودي.
- السيارة بحاجة إلى تصليح في الحرارة.
سيارة شيفروليه ابيكا مستعملة للبيع موديل 2007
- سيارة شيفروليه ابيكا مستعملة في الأندلس بجدة.
- حالة السيارة مستعملة بحالة جيدة ممتازة.
- نوع الوقود المستخدم بنزين.
- ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك.
- شاشة لمس، مثبت سرعة، كاميرا خلفية.
- مكيف الهواء، نظام ملاحة، بلوتوث.
- لون السيارة الخارجي فضي.
- سعر السيارة يبلغ نحو 20 ألف ريال سعودي.
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