نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات مستعملة بـ15 ألف ريال شيفروليه بحالات ممتازة واسعار مناسبه للجميع في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أفضل سيارات مستعملة في السعودية، حيث أن هذا الموضوع مفيد جدًا بالنسبة للأشخاص التي ترغب في شراء سيارة مستعملة ولكن بإمكانيات متطورة، حيث أن السوق السعودي يقدم لكم فئة وحزمة من سيارات ليست جديدة كليًا ولكنها تنافس أكثر السيارات تطوّرًا في المميزات والإمكانيات ولكن أسعارها تناسب الأشخاص الغير مقتدرين، وسنقوم بتقديم هذه السيارات بمواصفاتها بشكل تفصيلي في سطور مقالنا التالية.

أرخص سيارات مستعملة بـ15 ألف ريال شيفروليه بحالات ممتازة

1. سيارة هيونداي توسان 2018

تعد سيارة هيونداي توسان موديل 2018 من أفضل سيارات هيونداي الكورية والتي لها شعبية كبيرة منذ وقت إصدارها وحتى الآن ومواصفاتها كالآتي:-

تم إصدار السيارة عام 2018م ولونها الخارجي أسود.

عدد أبواب السيارة خمسة أبواب وسعر بيعها 30 ألف ريال سعودي.

تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي ويعمل بالبنزين ويمكنها قطع 10 كيلو متر مسافة.

2. سيارة شيفروليه كروز 2013

بالرغم من أنه مرّ الكثير من الوقت على إصدار هذه السيارة إلا أنها لا تزال لها هيبة وشهرة كبيرة بين السيارات وتتمثل مواصفاتها في كل مما يلي:-

يتم عرض السيارة بسعر 15 ألف ريال سعودي.

تتكون السيارة من أربع أبواب.

لون السيارة الخارجي أسود.

تقطع السيارة 283 ألف كيلو متر مسافة.

تعمل بالبنزين ويقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي.

3. سيارة فورد إكسبيديشن 2010

تعد هذه السيارة واحدة من أفضل سيارات فورد الألمانية منذ وقت إصدارها في عام 2010م حتى الآن ومواصفاتها كالآتي:-

يمكن للسيارة قطع 422 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بالبنزين.

لون السيارة الخارجي أسود وعدد أبوابها خمسة أبواب.

السيارة معروضة بسعر يصل إلى 28 ألف ريال سعودي.

يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات.

4. سيارة بي إم دبليو 2014 فئة سادسة

لا شك أن سيارات بي إم دبليو هي من أغلى السيارات وهي سيارات فرنسية المنشأ ولها موثوقية عالية جدًا وتتميز بالمواصفات التالية:-