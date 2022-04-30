تقسيط سيارة هيونداي كريتا 2022 النسخة المصغرة من توسان صاحبة الأداء العالي على الطرق الممهدة وداخل المدن

نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام من الراغبين في شراء سيارة هيونداي كريتا بالتقسيط اليكم هذا المقال الذي سنوفيكم من خلاله بكافة التفاصيل المتعلقة حول سيارة كريتا 2022 الرياضية والكروس اوفر الأقوي في الساحة فهي متعددة الاستخدامات مع تصميم انيق مع تقنيات حديثة تزيد من مزاياها لتجعلها أحد السيارة اقبالا وبيعا، وبالسطور التالية نتعرف بالمزيد عن تقسيط سيارة كريتا ومواصفاتها.

تقسيط سيارة هيونداي كريتا 2022

تتميز سيارة كريتا بأدائها العالي في الطرق الممهدة وبالمدن وذلك بفضل مواصفات وتصميمها الحديث مع مجموعة من التقنيات الخاصة بالسلامة التي تمنحها القوة والتميز أثناء السير، مع مقصورة داخلية تتسع لخمسة أشخاص مع تصميم داخلي شيك وانيق، واليكم مزايا كريتا 2022 بالتقسيط من لدي شركة عبداللطيف جميل.

شركة عبداللطيف جميل من اقوي الشركات السعودية التي تتخصص في بيع السيارات الحديثة وتوفر مزايا مذهلة على التقسيط من لديها لجميع مواطني المملكة مع تسهيلات في الاقساط الشهرية وفترة سداد طويلة لا تقل عن 60 شهرا، بجانب اعطاء السيارة بدون أخذ دفعة اولي لها اي يحق للعميل بعد التعاقد على اتفاقية التقسيط اخذ السيارة بدون دفع الدفعة الاولي لها مثال اغلبية الشركات والمعارض الأخري، فضلا على عدم الحصول على مصاريف ادارية ويعطي عبداللطيف التقسيط بدون كفيل ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.

مزايا سيارة هيونداي كريتا 2022

تم تزويد سارة هيونداي كريتا 2022 مع مزايا متعددة تجعلها نسخة مصغرة من سيارة توسان الجديدة، واليكم المواصفات.