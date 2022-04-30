نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارة هيونداي كريتا 2022 النسخة المصغرة من توسان صاحبة الأداء العالي على الطرق الممهدة وداخل المدن في المقال التالي
نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام من الراغبين في شراء سيارة هيونداي كريتا بالتقسيط اليكم هذا المقال الذي سنوفيكم من خلاله بكافة التفاصيل المتعلقة حول سيارة كريتا 2022 الرياضية والكروس اوفر الأقوي في الساحة فهي متعددة الاستخدامات مع تصميم انيق مع تقنيات حديثة تزيد من مزاياها لتجعلها أحد السيارة اقبالا وبيعا، وبالسطور التالية نتعرف بالمزيد عن تقسيط سيارة كريتا ومواصفاتها.
تقسيط سيارة هيونداي كريتا 2022
تتميز سيارة كريتا بأدائها العالي في الطرق الممهدة وبالمدن وذلك بفضل مواصفات وتصميمها الحديث مع مجموعة من التقنيات الخاصة بالسلامة التي تمنحها القوة والتميز أثناء السير، مع مقصورة داخلية تتسع لخمسة أشخاص مع تصميم داخلي شيك وانيق، واليكم مزايا كريتا 2022 بالتقسيط من لدي شركة عبداللطيف جميل.
شركة عبداللطيف جميل من اقوي الشركات السعودية التي تتخصص في بيع السيارات الحديثة وتوفر مزايا مذهلة على التقسيط من لديها لجميع مواطني المملكة مع تسهيلات في الاقساط الشهرية وفترة سداد طويلة لا تقل عن 60 شهرا، بجانب اعطاء السيارة بدون أخذ دفعة اولي لها اي يحق للعميل بعد التعاقد على اتفاقية التقسيط اخذ السيارة بدون دفع الدفعة الاولي لها مثال اغلبية الشركات والمعارض الأخري، فضلا على عدم الحصول على مصاريف ادارية ويعطي عبداللطيف التقسيط بدون كفيل ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.
مزايا سيارة هيونداي كريتا 2022
تم تزويد سارة هيونداي كريتا 2022 مع مزايا متعددة تجعلها نسخة مصغرة من سيارة توسان الجديدة، واليكم المواصفات.
- مزدوة بشاشة مقاس 8 بوصة.
- مزودة بشاشة رقمية عداد قياس 10.25 بوصة.
- مزودة السيارة بأربع وضعيات خاصة بالقيادة وهما (Sport ,Smart ,Comfort، (Eco).
- مزودة بزر يعنل على تشغيل المحرك.
- مزودة بفتحات في المقاعد الثاني للتكييف.
- مزودة السيارة بشاحن لاسلكي للهاتف الخلوي.
- مزوظة بكاببة مدخل AUX.
- مزودة السيارة بامكانية البلوتوث.
- مزودة بمدخل USB.
- مزودة السيارة بإكسسوارات كروم.
- مزودة بتحكم من المقود.
- مزودة السيارة بنوافذ كهربائية.
- مزودة السيارة بنظام صوت Bose.
- مزودة السيارة بأربع مكبرات للصوت.
- مزودة السيارة بنظام الملاحة.
- مزودة السيارة بمقاعد جلدية انيقة وشيك.
- مزودة السيارة بنظامي Auto Android و CarPlay Apple.
- مزودة السيارة بنظام التحكم بالمناخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقسيط سيارة هيونداي كريتا 2022 النسخة المصغرة من توسان صاحبة الأداء العالي على الطرق الممهدة وداخل المدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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