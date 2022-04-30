انت الان تتابع خبر وحش الخليج .. سيارة تويوتا لاندكروزر Toyota Land Cruiser 2022 تكتسح الأسواق .. سعرها الجديد وأهم مواصفاتها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ان السيارة تويوتا لاندكروزر Toyota Land Cruiser 2022 التي أعلنت عن ميزاتها شركة تويوتا Toyota اليابانية، والتي تندرج تحت فئة السيارات الرياضية SVU.

حيث ان هذه السيارة تمتلك الإمكانيات من جودة التصنيع والتصميم لتناسب تمامًا الطرق الوعرة، حيث أبدت لاندكروزر السيارة موديل 2022 سلاسة في القيادة على كافة أنواع الطرق.

وكذلك تمكن السائق التحكم الكامل بكافة أنظمة التشغيل والأمان بحيث توفر تجربة قيادة مذهلة، وتعتبر فئة سيارات لاندكروزر من أكثر الفئات مبيعًا في الوطن العربية وخاصةً داخل المملكة السعودية.

حيث سعت الشركة لتطوير أداء سيارات Land Cruiser لتوفر تجربة فريدة للمستخدم من حيث سهولة الاستخدام والسلاسة وإمكانية التحكم وأنظمة الأمان والسلامة.

كما طُورت السيارة في أحدث موديلاتها بإضافة العديد من التحسينات ولذلك فهي توفر للمستخدم كلًا من الراحة والأمان.

[toyota land cruiser 2022] toyota land cruiser 2022

تويوتا لاندكروزر Toyota Land Cruiser 2022

حققت تويوتا لاندكروزر مبيعات مذهلة في أكثر من 170 دولة حول العالم، حيث بلغت مبيعاتها ما يزيد عن 10 مليون سيارة، وذلك لما تتمتع به من مواصفات مذهلة وتصميم أنيق يتسم بالفخامة، بالإضافة إلى التصميم الداخلي للمقصورة، فقد حقق مطوري السيارة معايير الجودة والسلامة والأمان مما جعلها من الخيارات المفضلة للمستخدمين.

[تويوتا لاندكروزر 2022] تويوتا لاندكروزر 2022

مواصفات سيارة Toyota Land Cruiser 2022

صُممت السيارة بلمسات أنيقة توحي بالفخامة والقوة، وتمكن مطوري السيارة من تحقيق التوازن بين الأناقة والعملية إلى جانب القوة في الأداء والسلاسة وسهولة الإستخدام، باختيارك لسيارة تويوتا land cruiser فقد اخترت خوض المغامرة والتشويق على الطرقات الوعرة لتتخطاها بأمان وسلامة.

السيارة مدعومة بمحرك قوي للغاية مكون من 7 سلندرات وتبلغ سعته 3.5 لتر، المحرك يتمكن من توليد قوة 409 حصان.

تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات يعمل بكفاءة أكثر وأداء ممتاز من خلال تقنية Direct Shift، كما يبلغ عزم الدوران 649 نيوتن لكل متر.

تتمتع السيارة في التصميم الخارجي بمجموعة من المزايا والتي تزيد من ملامحها قوة وجمالًا، ويبرز ذلك من خلال الخطوط البارزة والعريضة، بالإضافة إلى العجلات التي زودت بأقواس بارزة لمظهر أكثر قوة.

كما يبرز الشبك أو المصدات الأمامية ملامحها القوية والتي توحي بالشراسة، إلى جانب رفع مستوى كلًا من المصابيح الأمامية والخلفية.

[لاندكروزر موديل 2022] لاندكروزر موديل 2022

مميزات سيارة لاندكروزر 2022

توفرت العديد من المزايا في الطراز الجديد لم يكن متوفر بالطراز السابق، وهو خفة الوزن فقد عمل مطوري السيارة على إعادة توزيع الوزن والهيكل الداخلي ليصبح أكثر قوة ومتانة وأخف من حيث الوزن، مما يوفر للمستخدم حاجته في سيارة خفيفة الحركة وسريعة الاستجابة.

تصميم المقصورة الداخلية يوفر مساحة أكبر تمنح المستخدمين الراحة وسهولة الحركة والإستخدام، كما تأتي السيارة مع مساحة خلفية للتخزين.

السيارة مزودة بشاشة بقياس 12 إنش، والتي تعرض للسائق العديد من أنظمة السيارة مثل نظام الملاحة والراديو، بالإضافة إلى حالة الطقس، كما تعرض بعض الإختصارات التي تسهل على السائق القيادة في جو آمن ومريح.

تدعم السيارة بمجموعة من أنظمة الرفاهية التي توفر وقت ممتع للركاب أثناء فترة القيادة، فهي مزودة بـ 2 مدخل USB، إلى جانب 2 مدخل AUX.

تعمل السيارة بالتوافق مع أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية Android Auto و Apple Car PLay.

السيارة مزودة بـ 3 وضعيات مختلفة للقيادة بالإضافة إلى نظام ذكي لدخول وخروج السائق، وتدعم خاصية Smart Key.

مميزات الأمان في تويوتا لاندكروزر 2022

تتمتع السيارة أنظمة أمان معدلة لزيادة الحماية وإضفاء العديد من وسائل السلامة حفاظًا على سلامة الركاب، ومن أنظمة الأمان بالسيارة نظام الفرامل المانع للإنزلاق، فهو يحافظ على ثبات السيارة على الطرقات مهما اختلفت الظروف، بالتالي يمنح السائق تحكم أكثر في حركة السيارة تفاديًا للصدمات.

السيارة مدعومة بنظام الثبات الإلكتروني المعروف بـ ESP وهو يجعل من عملية القيادة أكثر متعة وأكثر أمانًا مع زيادة التحكم في ثبات السيارة بشكل يساعد السائق على القيادة الآمنة.

أضاف مطوري السيارة العديد من مميزات الأمان ومنها نظام الزحف، وهو يساعدها على السير في الظروف المختلفة على العديد من أنواع الطرق.

تتمتع السيارة أيضًا بنظام قيادة يعمل وفقًا لتضاريس الطرق المقرر الخوض بها، ولذلك فهي ترفع من معدل جودة السيارة من حيث معايير الأمان والسلامة.

تظل سيارة لاندكروزر 2022 من أفضل السيارات في قائمة سيارات الدفع الرباعي الرياضية العائلية، والتي تتمتع بمواصفات قوية تساعد السائق على التحكم الكامل مما يوفر الراحة له ولجميع الركاب معه، وقد نالت السيارة استحسان مستخدميها حيث أسرت قلوب المشترين بتصميمها القوى الجريء، بينما تجمع ما بين القوة والعملية والكفاءة الممتازة في الأداء طوال فترة الاستخدام، تابعونا لمعرفة المزيد عن تفاصيل عالم السيارات.