الأسطورة وصلت.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

مواصفات واسعار سيارة لادا نيفا بالسعودية من بين أهم الأمور التي من الممكن أن تتعرف عليها من خلال مقالنا حيث نوضح أهم المعلومات عن كامل وصف السيارة، كما نوضح أهم المعلومات عن أبرز الخصائص المتعلقة بالسيارة من نوع لادا نيفا، والتي تعتبر من بين السيارات الأقوى والمطروحة بالأسواق المحلية والعالمية وبأعلى مستوى من الأداء الذي تتواجد عليه تلك السيارة لما لها من الخصائص الفريدة، وفيما يلي توضيح للمواصفات وتكلفة الشراء الخاصة بالسيارة.

مواصفات واسعار سيارة لادا نيفا بالسعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية وأسعارها تعتبر من بين أهم البيانات التي يبحث عنها كل شخص مهتم بشكل كبير بمعرفة أهم ما يخص مواصفات السيارة من حيث التصميم الخارجي والداخلي أيضًا، وتعتبر تلك السيارة متوفرة بكل الأسواق المحلية والعالمية، كما يجمع التصميم ما بين العصرية مع الكلاسيكية، ومن خلال ما يلي نعرض المواصفات الأساسية للسيارة.

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية

من بين المواصفات لسيارة لادا نيفا ما يلي:

السيارة تمتلك المحرك والذي تصل قوته لنحو مائة تسعة وعشرين حصان.

السعة الخاصة بالمحرك للسيارة تبلغ واحد ونصف لترا.

المصدات الموجودة بالسيارة تكون من البلاستيك.

لعجلات للسيارة من نوع لادا نيفا أهم خصائصها أنها تعد مقاومة بشكل كبير للكسور حيث تم تدعيمها بشكل جيد.

المقاعد الخاصة بالسيارة قد تم تزويدها بالغطاء المطاطي لضمان نظافتها.

أهم المميزات في السيارة لادا نيفا

تمتلك السيارة العديد من السمات والتي من أبرزها ما يلي:

الفرامل التي تعد من النوع المانع للانغلاق من أهم ما يوفر عوامل الأمن والسلامة بالسيارة.

متواجد بالسيارة الجنوط القوي من النوع الرياضي.

دموفر بالسيارة أيضًا نظام الكبح باستخدام الخاصة إي بي دي.

الوسائل للأمان بالسيارة تتسم بحداثتها وقوتها.

الوسائد الهوائية متواجدة للحد من التلقي لأي صدمات.

أهم لمعلومات حول السعر للسيارة

السيارة من نوع لادا نيفا متوفرة بالسوقين العالمي والمحلي وباختلاف التجهيز يكون الاختلاف بالسعر، حيث وصل السعر لها بالسوق السعودية أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي وهو ما يعدل السعر العالمي البالغ قدره ثمانية دولار أمريكي.