أحصل على سياراتك الان..ب 700 ريال سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل وبالتقسيط المريح بالسعودية فرصه لامتلاك سيارة استعمال نظيف

ب 700 ريال سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل وبالتقسيط المريح بالسعودية، يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن سيارات جديدة مع بداية العام لاستبدال سياراتهم القديمة بموديلات أحدث وأكثر جمالا على مستوى الشكل والإمكانيات وتباع تلك السيارات كاستعمال في الأسواق السعودية مثل سيارة تويوتا كورولا 2018 و سيارة ام جي 5 2021 سيارة هيونداي اكسنت 2020 وهي من السيارات الجيدة على مستوى المواصفات ويمكنها تلبية احتياجات العديد من الأشخاص الذين يسعون إلى شراء سيارة ولا يستطيعون دفع مبلغ كبير في سيارة جديدة.

ب 700 ريال سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل وبالتقسيط

سوف نقدم لكم أكثر من سيارة من اسيارات المستعملة التي يتمكن شرائها بالتقسيط في السعودية

سيارة تويوتا كورولا 2018

سعر السيارة 42 ألف ريال سعودي نقدا، ويتم تقسيطها بدفع 1500 ريال سعودي شهريا.

سعة السيارة 1600 سي سي ويبلغ عزم دوران فيها 157 نيوتن لكل متر.

تتسارع السيارة في خلال 11 ثانيه من الثبات حتى 100 كيلو متر في الساعة.

تصل قوه محرك السيارة إلى 121 حصان وتحتوي السيارة على خيار أخر للمحرك حيث تبلغ سرعته 2000 سي سي و تصل قوته إلى 143 حصان السرعة القصوى للسيارة هي 195 كيلو متر خلال الساعة الواحدة.

أبعاد السيارة تتراوح بين 4620 ملليمتر الطول أما العرض يبلغ 1775 مليمتر و ترتفع عن الأرض بمقدار 1485 مليمتر.

تصل طول قاعده العجلات 2700 مليمتر ويقدر وزن السيارة بنحو 1295 كيلو جرام.

سيارة هيونداي اكسنت 2020

يبلغ طول سيارة هيونداي اكسنت 2020 4.4 متر بينما يصل عرضها إلى 1.7 متر وارتفاعها 1.4 متر.

تستهلك السيارة وقود معدل 6.6 لتر / 100 كيلومتر.

تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة إلى 480 لتر.

ويقدر مقاس جنوط السيارة الرياضي إلى 15 بوصة يمكن التقسيط للسيارة بمبلغ يبدأ من 713 ريال سعودي والسيارة متوفرة في منطقة الرياض بالسعودية.

سيارة ام جي 5 2021