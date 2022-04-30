أحصل على سيارات بالتقسيط  …700 ريال عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت وام جي في السعودية بمواصفات ومميزات ممتازة

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700 ريال عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت وام جي في السعودية بمواصفات ومميزات ممتازة، باقل من 1000 ريال سعودي يمكن الحصول على سيارة مستعمله استعمال نظيف في السوق السعودي بعدة موديلات مختلفة مثل هيونداي و تويوتا و ام جي وهي باسعار مناسبة جدا لمن لا يستطيعون شراء سيارة جديده وتلك السيارات مقدمة من أصحابها للبيع في السوق السعودي ونستعرض معكم التفاصيل 700 ريال عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت وام جي أحصل على سيارات بالتقسيط في السعودية بمواصفات ومميزات ممتازة عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت 2020 يبدأ القسط الشهري للسيارة هيونداي اكسنت 2020 من 713 ريال سعودي .

2020 من 713 ريال سعودي . تواجد السيارة في منطقة الرياض السعوديه وهي من السيارات المستعملة استعمال نظيف .

ولها عدة مواصفات جيده حيث أن محركها ذو سعة تصل الى 1600 سي سي.

كما تبلغ قوته 123 حصان ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك مزود ب 15 ساعات مختلفة كما تحتوي على فتيس آخر مزود بست سرعات متنوعة عرض تقسيط سيارة ام جي 5 2021 تصل ساعة محرك سيارة أم جي 5 الى 1500 سي سي وتقدر قوته بنحو 120 حصان

يبلغ عزم دوران السيارة 150 نيوتن لكل متر

تتراوح أبعاد السيارة بين 4601 مليمتر للطول ويبلغ عرضها 1818 ملليمتر كم ترتفع عن الأرض بمقدار 1489 مليمتر متر ويبلغ سعة الحقيبة الخلفية للسيارة 512 لتر

بين 4601 مليمتر للطول ويبلغ عرضها 1818 ملليمتر كم ترتفع عن الأرض بمقدار 1489 مليمتر متر ويبلغ سعة الحقيبة الخلفية للسيارة 512 لتر يمكن تقسيط سيارة أم جي 5 2021 عن طريق قسط شهري يبدأ من 894 ريال سعودي وتكون قيمة الدفعة الأولى 3000 ريال سعودي السيارة موجوده في منطقة ينبع في السعودية وتتميز بأنها من السيارات الموفرة في استهلاك البنزين وتعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي cvt.

جودة السيارة بوسائد هوائية تحميها من الاصطدام

تحتوي على عدة وسائل الأمان مثل نظام كشف النقط العمياء على الطريق تحتوي على نظام مراقبة ضغط الهواء على اطار السيارة

يوجد بها منفذ usb

تدعم . اتصال واي فاي وخاصية على البلوتوث عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2018 يتم التنازل عن سيارة تويوتا كورولا 2018 بمبلغ 42 ألف ريال سعودي أما قسطها الشهر يبدأ من 1500 ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2018 بمبلغ 42 ألف ريال سعودي أما قسطها الشهر يبدأ من 1500 ريال سعودي. السيارة موجودة في منطقة الدمام السعودية لها عدة مميزات مثل الجنوط الرياضية مقاس 16 او 17 انش.

تبلغ سعة المحرك 1600 سي سي وتبلغ قوته 121 حصان.

يقدر عزم دورانه بنحو 157 نيوتن لكل متر. عمر شويل - جدة أحصل على سيارات بالتقسيط ...700 ريال عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت وام جي في السعودية بمواصفات ومميزات ممتازة - ثقفني

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