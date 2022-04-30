مستمرة العروض في رمضان عروض شركة تويوتا لتقسيط السيارات 2022 تقسيط بسعر الكاش

تعد شركة تويوتا اليابانية من الشركات التي بنتى عملائها موعد العروض التي تقدمها على السيارات من كل عام، أن ماركة تويوتا من أفضل ماركات السيارات التي يحب اقتنائها الكثير من الأشخاص حول العالم، حيث أنه من المعروف أن الصناعة اليابانية وتمتاز بالجمع بين افضل مواصفات قياسية وأحدث تقييات والسعر المناسب عند مقارنة السيارة بكل مميزاتها مع مثلها مع السيارات من الشركات الأخرى، وفي وظل أعلان الموكلين لشركة تويوتا عن عروض وتخفيضات على بعض سيارات تويوتا بمناسبة الشهر الكريم نقوم اليوم توضيح أفضل عروض التقسيط لشركة تويوتا.

عروض شركة تويوتا للتقسيط برمضان

توفر شركة تويوتا نظام التقسيط للمشترين خلال شهر رمضان، وذلك على أحدث وأفضل سيارات تويوتا المعروفة بوحش الصناعة اليابانية، منا يعد فرصة مميزة للعملاء الراغبين في شراء سيارة بالتقسيط وذات كفاءة عالية، ونعرض فيما يلي بعض فرات السيارة تويوتا التي من الممكن تقسطها:

تقسيط سيارة تويوتا راش موديل 2022 قيمة القسط 121 شهريا تسدد على مدة 60 شهر.

سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 قيمة القسط 1307 ريال لمدة 60 شهر، ويبلغ قسط تويوتا كورولا فى فتحة السقف 1405 ريال ونفس مدة السداد.

تويوتا كامري موديل 2022 قيمة القسط 1692 سداد على 60 شهر.

تويوتا يارس 2022 قيمة القسط 1036ج لمدة 60 شهر.

تويوتا فورتشنر موديل العام قيمة القسط 2102 ريال سداد 60 شهر.

تويوتا هايلكس موديل العام قيمة القسط 1429 ريال سداد على ستون شهرا

ويعد من العروض المميزة التي تخص تقسيط السيارة الاكثر مبيعا وطلبا في المملكة وفي منطقة الخليج عرض تقسيط السيارة تويوتا لاند كروزر صالون GXR 3V6، حيث يبلغ سعر السيارة 228.800 ريال سعودي وفترة السداد على 5 أعوام، أما عن قيمة القسط الشهري يبلغ 4620 ريال.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر بالعديد من المواصفات أبرزها ما يلي:

تقدم شركة تويوتا السيارة لاند كروزر التي تستطيع أن تشعر بمتعة القيادة بمجرد اقتنائها، حيث أنها مجهزة بكافة أنظمة الدفع الرباعي لتكون مناسبة مع السير في الطرق الصعبة والأراضي الصحراوية والسفر لمسافات طويلة، كما يوجد بها وسائل أمان مثل الوسائد الهوائية، ونظام غلق المكابح التلقائي لمنع الانزلاق، كما تحتوي سيارة تويوتا لاند كروزر على مقومات الأمن والسلامة.

تدعم سيارة تويوتا لاند كروزر قوة عزم دوران عالية تصل 385 نيوتن/متر بالإضافة لنظام عمل الأبواب السيارة بالكهرباء، وتعد من فئة السيارة عائلية كبيرة حيث تحتوي على 8 مقاعد ويوجد بها شاشة 9 انش تدعم جميع وساىل الأتصال الذكية ، ومكبرات صوت ونظام التحكم الإلكتروني في الإضاءة والاطارات وتحتوى يوجد بها 14 سماعة من فئة السيارات ذات فتحة سقف.