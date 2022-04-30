نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات العملاقة الروسي…سيارة الجديدة لادا نيفا 2022 أحداث مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول في المقال التالي

سيارة الجديدة لادا نيفا 2022 ،أطلقت شركة لادا الروسية الكثير من أنواع السيارات المتنوعة التي يرغب في اقتناءها العديد من الأشخاص لما تتمتع به السيارة من موصفات هائلة سواء في التصميم الخارجي أو المقصورة الداخلية وما تتمتع به من إمكانيات وتجهيزات منذ أن أطلقت بالأسواق السعودية، إلى جانب أنها من بين السيارات الرياضية التي تعمل عن طريق محرك قوي اتوماتيك ونوع السحب بها أمامي للعجلات، وهذا يمكن القائد بقيام السيارة بأمان وسلامة دون قلق، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم أهم التفاصيل التي تتعلق في بعض الدول. سيارة الجديدة لادا نيفا 2022 مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 تعتبر سيارة لادا نيفا 2022 من بين السيارات الرياضية التي طرحت بالسوق السعودي مؤخراً ومتوفر بنحو 4 فئات متنوعة من حيث المواصفات والأسعار.

من بين السيارات الرياضية التي طرحت بالسوق السعودي مؤخراً ومتوفر بنحو 4 فئات متنوعة من حيث المواصفات والأسعار. يتم تداول السيارة في الكثير من دول العالم منها روسيا وأمريكا والسعودية والكثير من الدول الأخرى.

السيارة تقبل العمل بمحرك رباعي الأسطوانات وذات سعة تبلغ 1700 سي سي بنحو 1.7 لتر.

أما بالنسبة لعزم الدوران الخاص بها يبلغ حوالب 129 نيوتن لكل متر.

السيارة تعمل على الطرق بخاصية الدفع الرباعي للعجلات، وقد تم تصميم عجلات السيارة من البلاستيك المقاوم للكسر.

قد تم تصميم المقاعد الخاصة بالسيارة بطريقة تمنح الراكب الكثير من الراحة والشعور بالدفئ.

كما أنها تحتوي على مكيف هواء بجودة عالية يجعل درجة الحرارة بالسيارة مناسبة لكافة الأوقات. مميزات سيارة لادا نيفا 2022 مزودة بنظام جيد يوفر لها الكثير من الهدوء خلال القيادة والسير بها على الطرقات المتنوعة.

سيارة لادا نيفا 2022 تحتوي على نظام فرامل جديد تساعد بمواجهة الطوارئ.

تحتوي على نظام فرامل جديد تساعد بمواجهة الطوارئ. تضم السيارة الكثير من وسائل الأمان السلامة من أجل حماية الركاب والسائق من التعرض لحوادث الاصطدام.

المحرك الموجود بها يعمل من خلال البنزين، ويوجد بها شاشة تعمل بتقنية اللمس لعرض المعلومات.

يوجد بالسيارة من الداخل مصدات مصنعة من البلاستيك القوي. أسعار سيارة لادا نيفا 2022 للفئات المختلفة في بعض الدول سيارة لادا نيفا 2022 متاحة بسعر اقتصادي بسيط يجعلها متميزة مقابل لما تتوفر به من إمكانيات.

متاحة بسعر اقتصادي بسيط يجعلها متميزة مقابل لما تتوفر به من إمكانيات. والسيارة متاحة بالأسواق السعودية بثلاث فئات متنوعة يبلغ سعر الفئة الأولى لها نحو 34 ألف ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر السيارة بمصر يبدأ من 163 ألف جنيه مصري. عمر شويل - جدة وحش السيارات العملاقة الروسي...سيارة الجديدة لادا نيفا 2022 أحداث مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول - ثقفني

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