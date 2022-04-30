أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 في المملكة العربية السعودية بمواصفات ومميزات فوق الروعة

أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 ،بعد الزيادات الأخيرة على جميع أسعار المنتجات والسلع الغذائية والسيارات بأنواعها المتعددة موديلات 2022، ولكن متوفر بعض الإصدارات والأنواع مازالت متاحة حتى الآن وتتوفر بأفضل الأسعار لتكون متاحة لتلبية احتياجات ورغبات المواطنين وكل من يرغب في امتلاك سيارة جديدة وبالأخص فئة كبيرة للغاية من المواطنين السعوديين عن أرخص أسعار السيارات بالنسخ الجديدة المختلفة، ونحن اليوم سوف نتعرف على أرخص أنواع السيارات بالسعودية 2022.

أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 في المملكة العربية السعودية

يوجد الكثير من أنواع السيارات بأرخص الأسعار بالمملكة العربية السعودية رخيصة وفى مقالنا هذا قدمنا لكم بعض أرخص السيارات الحديثة رخيصة الثمن

سيارة إم جي 5 2022

يتراوح سعر السيارة ما بين 47.900 ريال سعودي، وقد يصل سعر السيارة 52,785 ريال سعودي، تعتبر من بين السيارات الحديثة الرخيصة.

كما أن يبلغ سعة المحرك نحو 1.5 لتر وينتج عنه قوة تصل نحو 112 حصان ورباعي الأسطوانات.

ذات عزم دوران يبلغ نحو 150 نيوتن لكل متر، والسيارة تعمل بسرعة تصل نحو 180 كيلو متر.

مزودة بخمس مقاعد ومصنفة من ضمن أنواع السيارات العائلية ويوجد بها الكثير من الكماليات والتجهيزات.

تحتوي على كافة وسائل الأمان والسلامة والحماية منها وجود غطاء عازل للحرارة والصوت.

سيارة هوندا سيتي 2022

سيارة عوندا سيتي 2022 يوجد بها محرك يحتوي على أربع أسطوانات وبسعة كبيرة تبلغ حوالي 1500 لتر.

وينتج عنه قوة قد تصل نحو 119 حصان، وذات عزم دوران موجود بالسيارة يبلغ نحو 50 نيوتن لكل متر.

كما أن السيارة تعمل بسرعة قد تصل نحو 190 كيلو متر في الساعة.

والسيارة متاحة بسوق السيارات السعودية بسعر يبدأ من 55.200 ريال سعودي

ويصل سعرها حتى 72.200 ريال سعودي فهي من بين السيارات الرخيصة في السعودية.

سيارة هيونداي جراند 2022