سيارات هيونداي توسان الجديدة 2022 بالمواصفات والصور

سيارات هيونداي توسان الجديدة موديل 2022 هي أحد أهم الموضوعات التي تتصدر محركات البحث جوجل ومواقع التوصل الاجتماعية. ويبحث الكثير من العملاء الراغبين في الحصول علي سيارة ملاكي ذات مواصفات ومميزات خاصة وعالية جداً والتي تتوفر لدي سيارات هيونداي توسان. حيث تعتر سيارات هيونداي توسان هي واحدة من أقوي وأكثر السيارات الملاكي اعتمادية والتي تحتوي علي العديد من المميزات سواء كانت في إمكانيات المحرك وناقل السرعات, أو معاملات الأمان المختلفة, أو مستوي الرفاهية وإمكانية التحكم في جميع كماليات السيارة من عجلة القيادة وأنت بمكانك علي كرسي القيادة. وكما قمنا بشرح تفاصيل ومواصفات السيارة لكزس LX 600 2022 الجديدة موديل 2022, فسيتم تناول تفاصيل سيارات هيونداي توسان الجديدة 2022 بالصور خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

مواصفات سيارات هيونداي توسان الجديدة موديل 2022

تعتبر سيارات هيونداي توسان هي أحد أقوي السيارات وأكثرها معدلات أمان ومستوي رفاهية, حيث تتمتع بمحرك قوي (180) حصان وعزم دوران 265 نيوتن للمتر ولديها ناقل حركة بعدد (7) سرعات, وكذلك تعتبر السيارة من السيارات الرياضية والتي لديها استخدامات كثيرة من طراز (SUV). وقد قامت شركة هيونداي بالإعلان عن مدي قوة المحرك الخاص بالسيارة بالعمل مع ناقل الحركة القوي جعلها تصل للسرعة من (0-100) كم / س في خلال (9) ثواني فقط وذلك طبقاً للقياسيات المعملية للسيارة.

فئات ومواصفات سيارة توسان 2022

عرضت شركة هيونداي سيارتها طراز توسان موديل 2022 من خلال عدد (5) فئات مختلفة وهي كالتالي:

الفئة الأولي : فتحتوي السيارة علي مستوي عالي من الرفائية من إمكانيات تشعيل المحرك عن بعد, التحكم في جميع كماليات السيارة من من خلال بعض المفاتيح علي عجلة القيادة, فرامل اليد الكهربائية, عدد (6) وسائد هوائية لزيادة معاملات الأمان, مانع الانزلاق في الفرامل (ABS), توزيع إلكتروني للضغط علي الفرامل للأربع عجلات (EBD), عجلات القيادة الكهربائية (EBS), إمكانية توازن إلكترونيي (ESP), توازن إلكتروني أثناء الصعود علي منحدرات أو الهبوط (HAC -HDC). السيارة بها إمكانية مثبت السرعة (CRUIS CONTROL) ومحدد السرعة أيضاً, كما يوجد بالسيارة إمكانيات طي المريات الجانبية كهربائياً مع وجود صدام أمام ذو شبكة نيكل ومصابيح ضباب أمامية, السيارة بها أيضاً شاشة وسائط 8 بوصة وعدد (6) مكبرات صوت مع إمكانية التحكم بها من عجلة القيادة. يوجد بالسيارة نظام تكييف هوائي موزع أمامي وخلفي وأيضا يوجد بها حامل سقف وعجلات رياضية مقاس 17.

الفئة الثانية : نفذت هيونداي الفئة الثانية من توسان 2022 بنفس مواصفات الفئة الأولي عد بعض الاختلافات مثل شاشة الوسائط أصبحت 10.25 بوصة, تم كسوة عجلة القيادة بالجلد, كاميرا خلفية, التحكم في ناقل الحركة من عجلة القيادة والشاحن الهوائي للهواتف.

: نفذت هيونداي الفئة الثانية من توسان 2022 بنفس مواصفات الفئة الأولي عد بعض الاختلافات مثل شاشة الوسائط أصبحت 10.25 بوصة, تم كسوة عجلة القيادة بالجلد, كاميرا خلفية, التحكم في ناقل الحركة من عجلة القيادة والشاحن الهوائي للهواتف. الفئة الثالثة: تمتعت هذه الفئة بنفس مواصفات الفئة السابقة عد التزويد بنظام تحذيرات المسافات الأمامية, مرأيات التعتيم مع أمكانيات متابعة ضغط الهواء داخل الإطارات, وتم تغيير الإطار إلي 18 بوصة, ومصابيح أمامية وخلفية من النوع الليد (LED) وفتحة السقف والحليات النيكل حول الأمان البارزة في السيارة.