سيارات مستعملة 2020 و2021 للتنازل بدون مقابل وبدون شروط في السعودية

سيارات مستعملة 2020 و2021 للتنازل في السعودية بدون مقابل وبدون شروط، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا CHR غمارة سبورت موديل 2020 فئة فل كامل، محرك هايبرد 4 اسطوانات حجم 1.8 لتر، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد 25 ألف كيلو متر. تتميز بأضواء LED أمامية ، إضاءة نهارية DRL ، كشافات ضباب أمامية LED، جنوط ألومنيوم حجم 17 إنش محاطة بعجلات قياس 215/60R17، مرايات جانبية كهربائية مع إشارات انعطاف، نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل المحرك، شاشة معلومات متعددة 4.2 إنش، شاشة لمس قياس 8 إنش تدعم نظام Apple CarPlay ، كاميرا خلفية وحساسات، كراسي جلد مع تدفئة المقاعد. السيارة للتنازل بدون مقابل عبر بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1311 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 16 قسط والمتبقي 44 قسط.

سيارات مستعملة للتنازل في السعودية

تتوفر للتنازل سيارة تويوتا يارس y plus موديل 2020 عن طريق شركة عبداللطيف جميل للسيارات، ماكينة 4 اسطوانات حجم 1.5 لتر بقوة 105 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد 27 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 14 إنش، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، مشغل سي دي، 4 مكبرات الصوت، حساس كفرات، فرامل مانعة للانغلاق، مقاعد مخمل، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد اوتو. السيارة للتقبيل استكمال أقساط وقيمة القسط الشهري 1332 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 19 قسط والمتبقي 41 قسط + دفعة أخيرة 17564 ريال.

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا برادو تي اكس ال موديل 2021 دفع رباعي، ماكينة 4 اسطوانات حجم 2700 سي سي والقوة 164 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد 42 ألف كيلو متر. السيارة مضاف بها جنوط زينه مع وجود جنوط الوكالة، تلبيس مخمل للمقاعد، تلبيس الدعاسات والارضية كاملة، تظليل وحماية للواجهة والأبواب. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، مقاعد في الصف الثالث، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مكيف متعدد المناطق، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، نظام صوتي فاخر، نظام آمان و6 مكبرات الصوت، نظام حماية من السرقة، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، انارة عالي واطي ليد. السيارة للتنازل تقسيط على الراجحي وقيمة القسط الشهري 2240 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 10 أقساط والمتبقي 50 قسط + دفعة أخيرة 60 ألف ريال.

سيارات للتقبيل استكمال أقساط

تتوفر للتنازل سيارة جيلي ازكارا موديل 2021 فئة فل كامل، ماكينة دفع رباعي 3 اسطوانات حجم 1.5 لتر بقوة 187 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد خمسين ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية وأمامية، كاميرا 360 درجة، إضاءات ليد، جنوط مقاس 18 إنش، نظام تثبيت السرعة، مقاعد جلد، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، نوافذ كهربائية ومكيف متعدد المناطق، اتصال يو اس بي، بلوتوث، نظام آمان و8 مكبرات الصوت، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، شاشة وسطية ذكية، تحكم كهربائي بالمقاعد، فتحة سقف بانوراما. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1441 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 17 قسط والمتبقي 43 قسط + دفعة اخيرة 35 ألف ريال.