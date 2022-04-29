ارخص سيارات مستعملة بـ700ريال شهريا بالتقسيط في السعودية تويوتا كورولا ويارس ونيسان بحالا جيده

ارخص سيارات مستعملة بـ700ريال شهريا بالتقسيط في موضوعنا اليوم نقدم لكم أفضل سيارات مستعملة في السعودية بعروض تقسيط مميزة، حيث يقدم سوق المستعمل للسيارات في المملكة العربية السعودية بعض السيارات الفاخرة وبإمكانيات عالية ومتطورة وبأسعار مناسبة للكثير من الفئات المتوسطة من ناحية الحالة الاجتماعية، ويحوي السوق العديد من السيارات التي يبحث عنها الكثير من المشترين والتي تنافس السيارات التي يتم تقديمها بأسعار مبالغ فيها وليس في مقدرة الكثير شراءها.

سيارات مستعملة في السعودية بالتقسيط

1. سيارة تويوتا كورولا 2020

تعتبر سيارة تويوتا كورولا 2020 من السيارات التي لها شهرة واسعة فهي تم تقديمها في نهاية 2019 وانتشرت بقوة في 2020 فهو وقت إصدارها ومن بين مواصفاتها ما يلي:-

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر.

تحتوي على كاميرة خلفية وشحن لاسلكي للهواتف الذكية.

شاشة عرض الوسائط الترفيهية مقاسها 8 بوصة.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 17 بوصة.

سعة المحرك 1600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي.

قوة المحرك 120 حصان لعمل 6آلاف لفة في الدقيقة.

أقصى عزم دوران للمحرك 154 حصان لعمل 5200لفة لكل دقيقة.

تعمل السيارة بنظام الجر الأمامي للعجلات وتتكون من أربع أبواب.

ارتفاع السيارة عن الأرض 145 مللي متر.