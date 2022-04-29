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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص سيارات مستعملة بـ700ريال شهريا بالتقسيط في السعودية تويوتا كورولا ويارس ونيسان بحالا جيده في المقال التالي
ارخص سيارات مستعملة بـ700ريال شهريا بالتقسيط في موضوعنا اليوم نقدم لكم أفضل سيارات مستعملة في السعودية بعروض تقسيط مميزة، حيث يقدم سوق المستعمل للسيارات في المملكة العربية السعودية بعض السيارات الفاخرة وبإمكانيات عالية ومتطورة وبأسعار مناسبة للكثير من الفئات المتوسطة من ناحية الحالة الاجتماعية، ويحوي السوق العديد من السيارات التي يبحث عنها الكثير من المشترين والتي تنافس السيارات التي يتم تقديمها بأسعار مبالغ فيها وليس في مقدرة الكثير شراءها.
سيارات مستعملة في السعودية بالتقسيط
1. سيارة تويوتا كورولا 2020
تعتبر سيارة تويوتا كورولا 2020 من السيارات التي لها شهرة واسعة فهي تم تقديمها في نهاية 2019 وانتشرت بقوة في 2020 فهو وقت إصدارها ومن بين مواصفاتها ما يلي:-
- مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر.
- تحتوي على كاميرة خلفية وشحن لاسلكي للهواتف الذكية.
- شاشة عرض الوسائط الترفيهية مقاسها 8 بوصة.
- مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 17 بوصة.
- سعة المحرك 1600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي.
- قوة المحرك 120 حصان لعمل 6آلاف لفة في الدقيقة.
- أقصى عزم دوران للمحرك 154 حصان لعمل 5200لفة لكل دقيقة.
- تعمل السيارة بنظام الجر الأمامي للعجلات وتتكون من أربع أبواب.
- ارتفاع السيارة عن الأرض 145 مللي متر.
2. سيارة تويوتا يارس 2019
بينما تويوتا يارس كان من المتوقع أن تلقى كل هذه الشعبية فهي لها موثوقية كبيرة وتتميز بكل مما يلي:-
- سعة المحرك 1600 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات.
- ناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من خمس سرعات.
- أقصى سرعة للسيارة 175 كيلو متر لكل ساعة.
- تعمل السيارة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS وخاصية توزيع الفرامل الإلكتروني ABD.
3. سيارة نيسان صني 2019
تعد سيارة نيسان صني أيضًا من السيارات التي لها شهرة كبيرة وواسعة وتم تقديم هذه السيارة وإصدارها في عام 2019 وتتميز السيارة بعدة مواصفات من بينها ما يلي:-
- محرك السيارة يصل إلى 1500 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات وبعزم 134 نيوتن لكل متر.
- قوة المحرك 90 حصان وأقصى سرعة تبلغها السيارة 178 كيلو متر لكل ساعة.
- حجم خزان وقود السيارة 41 لتر ومعدل استهلاك السيارة من البنزين 6.3 لتر لكل 100 كيلو متر.
- ناقل الحركة المقترن به المحرك يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من أربع سرعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارخص سيارات مستعملة بـ700ريال شهريا بالتقسيط في السعودية تويوتا كورولا ويارس ونيسان بحالا جيده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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