اغتنم عروض التقسيط الرمضانية و أحصل على سياراتك ..عروض تقسيط سيارة جي إم سي 2022 من التوكيلات العالمية للسيارات في رمضان 2022

عروض تقسيط سيارة جي إم سي 2022 من التوكيلات العالمية للسيارات في رمضان 2022، قد كشف وكيل شركة جي ام سي بالمملكة العربية السعودية منذ عدة أيام وقبل حلول شهر رمضان الكريم، على الكثير من العروض الرمضانية للسيارة المتنوعة من بين حملة العروض المقدمة لبشاير رمضان، وقد كشفت الشركة عن أهم عروض شهر رمضان الكريم، ومتوفرة بالتعاون مع مصادر تمويلية متنوعة في المملكة العربية السعودية.

عروض تقسيط سيارة جي إم سي 2022

حرصت فئة كبيرة من جهات تمويل السيارات على توفير عروض متميزة للمواطنين للحصول على سيارات جي إم سي منها الآتي:ـ

عروض تقسيط سيارة جي إم سي من الأهلي السعودي

بالنسبة لعروض البنك الأهلي السعودي على سيارة جمس يوكن 2022، والبرنامج التمويلي لها لفترة 5 سنوات تشمل 60 شهر بنسبة ربح 0%، ورسوم إدارية 0% وتكون الدفعة الأولى 0%، وتبلغ الدفعة الأخيرة لامتلاك السيارة نحو 40%.

والبرنامج التمويلي لها لفترة 5 سنوات تشمل 60 شهر بنسبة ربح 0%، ورسوم إدارية 0% وتكون الدفعة الأولى 0%، وتبلغ الدفعة الأخيرة لامتلاك السيارة نحو 40%. متوفر بها برنامج 50/ 50 الآن وبرنامج 50% بعد مرور عامين ونسبة الرسوم الإدارية 0% والأرباح 0%.

عروض تقسيط سيارة جي إم سي من بنك الرياض

البرنامج التمويلي لفترة خمس سنوات يعادل 60 شهر ودفع دفعة أولى 0% وتبلغ قيمة الرسوم الإدارية 1% وعلى أن تكون نسبة الربح 1.99% والدفعة الأخيرة تبلغ حوالي 40%.

توفير برنامج 50 /50 يتم من خلاله دفع 50% و50% بعد مرور سنتين ورسوم إدارية 0% ونسبة الربح 0%.

عروض جي ام سي يوكن 2022 الرمضاني

من ضمن مبادرة بشاير رمضان نوفر لك عرض جي ام سي يوكن بشهر رمضان المبارك من خلال الجميح 0% ربح، 50% الآن و50% بعد عامين، برسوم إدارية 1%.

العرض يضم 3 سنوات أو 100.000 كلم بضمان من الشركة المصنعة لمدة عامين نحو 50,000 كلم بضمان ممتد.

هذا العرض ساري حتى يوم 31 مايو 2022.

عروض التوكيلات العالمية للسيارات