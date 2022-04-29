نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقط بقسط 750 ريال شهريا أرخص سعر تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 شبح المطبات والطرق الترابية وعلى فترة سداد 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف اليوم مع زوار موقعنا الكرام كافة المعلومات حول سيارة تويوتا كامري 2022 من مواصفات وسعر وتقسيط من لدي شركة عبد اللطيف جميل، سيارة كامري الرياضية صاحبة الدفع الرباعي مع متانة في الهيكل الخارجي الذي صمم خصيصا لتحمل الطرق الترابية والواعرة والمطبات، واليكم بالسطور التالية في المقالة معلومات أكثر عن سيارة كامري قبل الشراء.

تقسيط سيارة كامري 2022 عبداللطيف جميل

مع شركة عبداللطيف جميل التي توفر لجميع العملاء امتلاك سيارة الأحلام بأقل سعر على التقسيط مع العديد من المزايا الأخري التي قد لا تجدها في شركة أخري، فهي الرائدة في مجال بيع السيارات الحديثة، ولعل أهم مميزات التقسيط من عبداللطيف جميل أقساط شهرية مريحة تتناسب مع امكانية العملاء، فضلاً على فترة سداد لـ5 سنوات اي على 60 شهرا، مع تقسيط يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية وبدون دفعة أولي من ثمن السيارة أي تعاقد واستلم سيارتك، وبدون دفع مصاريف إدارية.

تتيح شركة عبداللطيف جميل اماكنية تقسيط سيارة تويوتا كامري بأقل قسط شهري حيث يحصل العميل على السيارة مع دفع 750 ريال سعودي فقط، وقد سحلت سعر السيارة قيمة 99.700 ريال، وذلك عن طريق استوفاء بعض من المستندات المطلوبة لاتمام عملية التقسيط والتي تضمنت كما يلي:

توافر صورة من الهوية الأصلية وذلك بالنسبة للمواطنين، أما عن المقيمين تخضير المستندات الخاصة بالإقامة.

توافر صورة من رخصة القيادة.

توافر كشف حساب الدخل الشهري .

يجب تقديم مستند إثبات محل السكن.

ينبغي على متقدم الطلب ان يتم عن طريق موقع شركة عبداللطيف الرسمي او أحد فروع الشركة.

مواصفات وابعاد سيارة تويوتا كامري 2022

سيارة تويوتا كامري ذات التصميم المتين الذي يتحمل المطبات والطرق الواعرة وذلك بفضل قوة الهيكل الخارجي الذي تم تصميمه خصيصا لتويوتا كامري الرياضية مع وزن السيارة الذي يترواح مابين3241 و 3572 رطل، وطول قد يصل لـ 192- 195 بوصة، مع عرضه 73 بوصة، وتعمل السيارة بسعة محرك 2.5 لتر، وتبلغ قوة المحرك وبقوة 203 حصان وعزم دوران 249 نيوتن/ متر، ويصل سرعة المحرك القصوي إلى 100 كيلو متر كل 7.6 ثانية.