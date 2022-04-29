أسئلة هامة لن يخبرك بها أحد ستجعلك تفكر هل تشتري سيارة كهربائية أم لا .. لن تصدق هذا الأمر العجيب متواجد فيها؟

حبث أنها تطورت وأصبح هناك تنافس قوي لإنتاج سيارات كهربائية بقدرات عالية وأداء قوي وكذلك مواصفات مذهلة و حيث ات نسبة السيارات الكهربائية بلغت حوالي 1.3 في المئة من إجمالي 35 مليون مركبة تسير في أنحاء المملكة المتحدة، وذلك وفقا لإحصاء أجري سنة 2020.

ويرى الكثير بان السيارات الكهربائية هي الحل الأمثل للتخلص من أزمات البنزيين ولكن ما زالت هناك الكثير من التساؤلات التي يطرحها العملاء وفي هذا المقال سنجيبك عنها .

_ما سرّ غلاء أسعار السيارات الكهربائية؟

عادة ما يزيد سعر السيارة الكهربائية مقارنة بالسيارة التي تعمل بالبنزين أو الديزل ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع كلفة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وثمة حاجة إلى استثمارات ضخمة لتحويل خطوط إنتاج السيارات الحالية إلى أخرى تعمل بالتقنية الجديدة.

وقد تشهد أسعار السيارات الكهربائية انخفاضا في المستقبل القريب. وتتوقع جمعية مصنّعي وتجار السيارات أن تتساوى أسعار السيارات الكهربائية والسيارات التقليدية (ذات محرك الاحتراق الداخلي) بنهاية العقد الحالي ويرى خبراء أنه ينبغي عند حساب هذه التكلفة مراعاة الإنفاق الإجمالي على السيارة طوال فترة استخدامها...

_ما مدى المسافة التي يمكن أن تقطعها سيارة كهربائية بعد شحن بطاريتها بالكامل؟

طبقا لنوع السيارة، تختلف المسافة التي يمكن أن تقطعها سيارة لتفريغ بطارية تامة الشحن

وتعكف شركات تصنيع البطاريات على تطوير تقنيات لزيادة المدى الذي يمكن ان تقطعه السيارات الكهربائية وتعمل السيارات الكهربائية ببطاريات أيونات الليثيوم، ويعكف الباحثون حاليا على زيادة مدى تلك البطاريات. لكن ما سيغيّر قواعد اللعبة تماما هو أن يتمكن المصنّعون من تسويق البطاريات الصلبة والتي ستكون أخف وزنًا وأسرع في الشحن من بطاريات الليثيوم الحاليةويتوقع الخبراء أن تتمكن السيارات الكهربائية في المستقبل من قطع مسافات أطول لتفريغ شحنات بطارياتها.....

_ماذا لو لم أتمكن من الشحن في المنزل؟

شرعت أكثر الدول والحكومات في إنشاء محطات شحن في الشوارع وفضلا عن ذلك، قد تتوفر شواحن في المحال التجارية أو قد توجد محطات شحن محلية، بحيث تستطيع أن تشحن بطارية سيارتك حسب الحاجة، تماما كما في حال شحنها بالبنزين أو الديزل”.

_ هل سنمتلك جميعنا سيارات كهربائية في المستقبل؟

ربما لا، يقول بول ويلكوكس، المدير التنفيذي لشركة السيارات البريطانية فوكسهول، ويضيف إن “المستقبل سيشهد تغييرات هائلة”.

وتتوقع فوكسهول أن يشهد المستقبل “إقبالا على تطبيق أفكار جديدة مثل خدمة اشتراك المركبات، حيث يدفع العميل رسوما شهرية مقابل استخدام سيارة أو أكثر. وبعض هذه الاشتراكات توفر التأمين والصيانة ضمن رسوم الاشتراك.

أما ميلاني شافل بوثام، من شركة زاب ماب البريطانية لنقاط الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية، فتتوقع أن يشهد المستقبل ازدهارا لفكرة نوادي تبادُل السيارات، ريثما تصبح السيارات ذاتية القيادة حقيقة واقعة وتقول ميلاني: “تخيّل، كأنك تطلب سيارة عبر تطبيق أوبر، سيتوفر تطبيق يمكن عبره استدعاء سيارة ذاتية القيادة تنقلك إلى حيث تريد أن تذهب. أما في المستقبل القريب، فأظن أن فكرة تبادل السيارات هي حل جيد نحن على وشك ثورة جديدة قد يتغير على أثرها مفهوم التكنولوجيا .