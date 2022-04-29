تويوتا هايلكس 2022 toyota Hilux الصور والمواصفات والأسعار

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عمر شويل - جدة تعتبر سيارة تويوتا هايلكس 2022 toyota Hilux من أهم إصدارات شركة تويوتا اليابانية إذ أنها تتمتع بأكثر من ميزة إلى جانب المواصفات الداخلية والخارجية التي تمتاز بها، كما تمتاز السيارة تويوتا هايلكس بالقوة والسرعة حيث لها محرك مميز ولها القدرة على الانطلاق بسرعة كبيرة في المناطق الوعرة إذ أنها من أفضل سيارات الدفع الرباعي، كما أن سعرها يعد مناسب بالنسبة إلى مميزاتها ومظهرها الخارجي الجذاب.

تويوتا هايلكس 2022 toyota Hilux

تأتي سيارة تويوتا هايلكس بمحرك قوي سعته 2.8 لتر فنجده يولد قوة كبيرة تعادل 204 حصان بعزم دوران 500 نيوتن مما يجعلها من أفضل سيارات جيلها، تتمتع السيارة بالكثير من المواصفات التي تجعلها الأنسب لمختلف الأعمار كما أن لها شهرة واسعة حيث أن بها نظام حماية متميز يحمي الركاب من الإصابة كما يحمي من خطر التصادم والحوادث، ومن أهم ما يميز السيارة تويوتا هايلكس أن بها صندوق خلفي ذات مساحة كبيرة.

مواصفات تويوتا هايلكس من الخارج

تعد تويوتا هايلكس من السيارات ذات المظهر الخارجي المميز إلى جانب كونها تمتاز السرعة الكبيرة والثبات حيث أن بها إطارات بمساحة 18 أنش لهذا يسهل الحركة في المناطق الصحراوية أو المرتفعات، إلى جانب أن السيارة بها مصابيح تضيء بشكل مميز في النهار والليل وأيضا بها مصابيح للرؤية في المناطق الضبابية، كما تتمتع تويوتا هايلكس بوجود كاميرا خلفية لمتابعة الطريق مع وجود إنذارات تصادم إلى جانب إنذار مانع السرقة الذي يعطيها حماية عالية.

2022 toyota Hilux من الداخل

يبحث الكثير من سائقي السيارات عن مواصفات داخلية مميزة مثل وجود وسائط متعددة وحماية جيدة ومقاعد جلدية فاخرة مريحة، كل هذا نجده في سيارة تويوتا هايلكس 2022 التي تمتاز بوجود وسائد هوائية بالمقاعد تجعلها أكثر أمانا للركاب، كما أن السيارة بها وصلة ي واس بي مع دعم البلوتوث، وبها أيضا شاشة بمساحة 8 بوصة إلى جانب إمكانية تحريك مقاعد السيارة في أكثر من اتجاه مما يعطي الركاب راحة أكثر، ونجد السيارة تتمتع بفرامل ذاتية الغلق لسهولة منع الحوادث والتقليل من الاصطدام.

سعر تويوتا هايلكس 2022

يبدأ سعر سيارة تويوتا هايلكس من 135 ألف ريال سعودي للفئة الأقل بينما الفئة الأعلى سعرا يصل سعرها إلى 198 ألف ريال سعودي بما يعادل 620 ألف جنية مصري، ويعد هذا السعر مناسب لما تمتاز به السيارة من مميزات كما نجد سعرها أيضا يعادل 40 ألف دولار أمريكي.