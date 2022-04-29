نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر تويوتا رايز 2022 الجديدة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا رايز 2022 تضمنت العديد من المميزات التي تجمع القوة والصلابة والمظهر الحسن، بالإضافة إلى توفيرها للوقود وقد جاءت السيارة بتصميم مختلف للغاية، ميزها عن غيرها من سيارات الكروس اوفر المدمجة، وتتميز هذه السيارة بالعديد من المزايا والجودة العالية التي تجعلها محط اهتمام الجميع، لذلك يبحث عشاق السيارات من الماركة العالمية تويوتا عن سعر ومواصفات السيارة الجديدة تويوتا رايز 2022.

مواصفات تويوتا رايز 2022

تويوتا رايز 2022 جاءت بمواصفات جمالية لجميع عشاق السفر، لديها قدرات تجمع بين القوة والصلابة بالإضافة إلي تمتع السيارة بتصميم ديناميكي مميز يساعد مستخدميها التمتع بالقيادة، نتعرف على مواصفات السيارة والتي تضمن التالي:

جاءت السيارة بمحرك سعة 1.2 لتر بـ 3 أسطوانات يعمل على توليد قوة تبلغ 87 حصانًا، وعزم دوران أدنى قد يبلغ 113 نيوتن متر.

لديها محرك متصل بناقل حركة من نوع سي في تي بالإضافة إلى نظام الدفع بالعجلات الأمامية.

استهلاكها للوقود يبلغ 20.2 كم لكل لتر.

أما عن قوتها في التسارع من 0 حتى 100 تبلغ 13.6 ثانية، ويبلغ خزان الوقود سعة 36 لتر تقريباً.

المحرك الثاني بالسيارة 3 سلندر ولكنه يتضمن سعة 1.0 لتر بالإضافة إلى شاحن متميز من النوع التوربيني.

عزم دوران المحرك الثاني 97 حصانًا.

عزم الدوران بالمحرك الثاني 140 نيوتن، أما عن استهلاك الوقود 19.3 كم لكل لتر.

شكل تويوتا رايز 2022 الخارجي

تمكنت تويوتا من صنع الكثير من اللمسات الجيدة داخل وخارج رايز 2022، حيث شملت العديد من الكماليات المتميزة كالتالي:

بها الكثير من بعض البلاستيك الصلب والكروم، كما أن غطاء المحرك الأمامي للسيارة يتمتع ببعض التموجات.

بها زوايا مصد حادة تساعد على زيادة وتعزيز عرض السيارة.

لديها قوة مظهر أنيقة بالإضافة إلى الزخرفة السوداء التي تجعلها ذات مظهر مرتفع.

بها شريط إضاءة LED متوسط ​​التركيب أسفل العدسة في المصباح، وشبكة عريضة أسفل المصد أسفل المصباح.

بالإضافة إلى عدسة لإضاءة ليلية إضافية ومصد أمامي صلب، وعدسة ضباب دائرية عريضة لمنطقة الإضاءة المثالية.

شبكة السيارة رائع من حيث الحجم المتوسط ​​بين الكروم ويقوم بتهوية السيارة بأفضل طريقة ممكنة.

هناك أيضًا شبكة تهوية أسفل الشبكة الرئيسية وفوق المصد الأمامي ومصد صغير للشبكة أسفل المقدمة.

أبعاد السيارة وبعض كماليات الأمان

لن يقتصر الحديث عن مميزات تويوتا رايز 2022 حيث جاءت السيارة بالعديد من كماليات الأمان والتي تضمنت :-

السيارة مجهزة بمجموعة رائعة من عوامل الأمان أهمها ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

بها غطاء المحرك الأوتوماتيكي، وإنذار ضد السرقة، ومساعد الفرامل BA.

التحكم في وضع القيادة (PWR) ،

تتمتع رايز 2022 بحساسات وقوف السيارات الخلفية.

والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) بالإضافة إلي نظام الحماية من السرقة.

التحكم في الثبات (VSC)، والكاميرا الخلفية، كذلك بها شاشة مراقبة ضغط الإطارات.

أداء يفوق التوقعات

وقوة تتحمل كل الرحلات #رايز2022#تويوتا #ابدأ #انطلق_للغد pic.twitter.com/LpnqLrTEl3 — تويوتا السعودية (@ToyotaALJ) أداء يفوق التوقعات

وقوة تتحمل كل الرحلات #رايز2022#تويوتا #ابدأ #انطلق_للغد pic.twitter.com/LpnqLrTEl3 — تويوتا السعودية (@ToyotaALJ) April 27, 2022

أما عن طول السيارة فقد جاءت ( 4.030 مم)، وعرضها ( 1.710 مم) ، ويصل ارتفاع رايز 2022 إلي ( 1.635 مم) ، ولديها سعة صندوق ( 369 لتر).

سعر السيارة تويوتا رايز موديل 2022 في السعودية

بحسب ما تم ذكره بالعديد من حراج السيارات بالمملكة أن السيارة جاءت بفئتين علي النحو التالي: