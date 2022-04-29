انت الان تتابع خبر بـ 950 ريال .. اقوى عروض السيارات في عُمان احصل عليها فورا لفترة محدودة .. أبرزها هيونداي ومرسيدس! (اتفرج الصور) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - من أكثر الأشياء التي يقوم أغلب مواطنوا الدول العربية والشرق الأوسط ودول آسيا بالبحث عنها هي السيارات حيث يهتم بها اغلب المواطنين وذلك نظرًا لأهمية السيارة في حياة الأنسان.

ونتيجة للظروف الاقتصادية لدى البعض يقوم المواطن بالاتجاه للبحث عن سيارات مستعملة بسعر رخيص لاجل ات يستطيع شراءها.

وفي هذا الشأن سوف نقوم بعرض سيارات مستعملة رخيصة في عُمان حيث يتم البحث عن سيارات مستعملة بسعر رخيص في عمان دائمًا وهذا ما سوف نقوم بتقديمه في المقال التالي.

سيارات مستعملة في عُمان

دودج تشارجر موديل SXT Base 2008 مستعملة

سعة محركها يصل إلى 3700 سي سي وناقل حركة أتوماتكي دفع خلفي سداسي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 3600 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة مسقط.

السيارة بحالة ممتازة من حيث الهيكل الخارجي والمقصورة.

تحتوي على مكيف ونظام حماية كامل ونظام مثبت سرعة وحساسات للركن، وكاميرا مراقبة خلفية والنوافذ والمرايات تعمل بالكهرباء، قفل مركزي وميزة الدخول بدون مفتاح.

سعر دودج تشارجر مستعملة 1500 ألف ريال عُماني.

نيسان ألتيما موديل 2008 مستعملة

تأتي بمحرك سعته 2500 سي سي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات دفع أمامي.

عدد الكيلومترات المستهلكة 400 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة مسقط.

السيارة بحالة جيدة، بها القليل من التلف وبعض العيوب الناتجة من الاستخدام اليومي.

تحتوي على نظام، وزر تشغيل وكاميرا مراقبة مع ميزة التحكم في ظروف الجو وسنتر لوك، والمقاعد قابلة للتهيئة كهربائيًا ومشغل سي دي، ومدعم ام بي ثري ومكيف، بالإضافة إلى مصابيح ضبابية وعجلة القيادة معززة أليًا.

سعر نيسان التيما مستعملة 950 ريال عُماني.

مرسيدس بينز موديل SEL 2007 450 مستعملة

سعة محركها 5000 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك دفع خلفي، تأتي بمواصفات أمريكية ثمانية الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 251 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة مسقط.

تحتوي على جميع أنظمة الأمان والحماية للراكب اثناء القيادة ضد أخطار الطريق بالإضافة إلى احتوائها على عدد كبير من التجهيزات الترفيهية والمريحة.

سعر مرسيدس بنز مستعملة 2300 ألف ريال عُماني.

هيونداي توسان موديل AWD 2011 مستعملة

تأتي بسعة محرك 2400 سي سي وهي من السيارات ذات الدفع الرباعي بناقل حركة أوتوماتيك رباعية الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 181 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة مسقط.

بها القليل جدا من التلف وبعض العيوب الناتجة من الاستهلاك اليومي.

تحتوي على جنوط المونيوم وفتحة سقف والمقاعد من الجلد الفاخر، مع مساعد اصطفاف والمرايات والنوافذ تعمل بالكهرباء، وسقف بانورامي ونظام ملاحي دقيق ونظام تثبيت قوي، مكيف أتوماتيك ومشغل سي دي وراديو وبلوتوث.

سعر هيونداي توسان مستعملة 2300 ألف ريال عُماني.