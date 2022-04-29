وصل الوحش الخليجي .. تعرف على سعر سيارة تويوتا راف4 2023 فى بعض الدول ومواصفاتها ومميزاتها بالداخل جبارة

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سعر سيارة تويوتا راف4 2023، سوف نتعرف اليوم بهذا المقال عن أفضل وأهم أنواع سيارات تويوتا التي تعرف باسم راف وذلك السيارة تم إصدارها من قبل شركة تويوتا في الفترة الأخيرة وتتسم بالشكل الجمالي الرائع كما أنها تتميز بالقوة والصلابة والكثير من المميزات المتنوعة بها، كما أن ذلك النوعية من السيارة لها مواصفات عديدة بالداخل والخار حيث، أن ينتج عنها قوة عزم دوران كبيرة عند المقارنة بباقي السيارات الأخرى التي تكون بنفس الجيل، تحتوي على محرك قوي ينتج عنه قوة جبارة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات السيارة اليابانية.
سعر سيارة تويوتا راف4 2023
مواصفات سيارة 2023 تويوتا راف فور
- تتركز مواصفات السيارة لأنها تحتوي على محرك قوي بقوة 203 حصان تكون الأفضل بين أنواع السيارات اليابانية الجديدة في الفترة الأخيرة، وأضافت لها الشركة اليابانية الكثير من المميزات والتحديثات، حتى أصبحت تمتلك مستوى كبير من السرعة والكفاءة.
- متوفرة بتصميم جمالي رائع وبشكل انسيابي بالخارج، كما أن المقصورة الداخلية تحتوي على نحو خمس ركاب، ونجد السيارة معالجة من كافة المشاكل التي كانت تتعرض لها بالإصدار السابق، لذا فهي متنوعة وبها جميع وسائل الراحة وكذلك الأمان.
- إلى جانب أن السيارة لا تدعم تقنية تحريك مقاعد الركاب بالكهرباء ولكن من الممكن تحريك المقعد الخاص بالسائق بطريقة كهربائية.
مزايا سيارة تويوتا راف 4 2023 بالداخل
- تتسم سيارة تويوتا راف فور 2023 أنها مزودة بالداخل بمقاعد مصنعة من أجود أنواع الجلود.
- تحتوي على شاشة بحجم 7 بوصة مع احتوائها على تقنية البلوتوث ودعم شبكة الأنترنت كما أنه من الممكن تعديل السماعات من خلال المقاعد الخاصة بالركاب وكذلك الزجاج تعمل بتقنية الكهرباء.
- تحتوي السيارة على مكيف هواء يقوم بالتحكم في درجات الحرارة والتبريد.
- كما أنه من الممكن التحكم بمقعد السائق حيث أنه يدور بنحو 8 اتجاهات متنوعة، ويتم هذا من خلال تقنية الكهرباء.
سعر سيارة تويوتا راف فور 2023 فى بعض الدول
- يتناسب سعر السيارة على حسب ما تتمتع به من مميزات حيث أن يتراوح سعر السيارة ما بين 26 حتى 37 ألف دولار فيما يعادل نحو 8 ألاف دينار كويتي ومتوفر بمصر بسعر يصل 425 ألف جنيه، وفي الإمارات تعادل 99 ألف درهم إمارتي، وبالسعودية تبلغ نحو 101.10 ريال سعودي.
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