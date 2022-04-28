نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 وأهم المواصفات الداخلية والخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 وأهم المواصفات الداخلية والخارجية تعتبر من أكثر أنواع السيارات التي يعشقها كثير من المستخدمين وهي تابعة لشركة تويوتا وهي من أكثر الفئات السيارات الرياضية التي يوجد فيها إمكانية حديثة ومتطورة ومواصفات تجذب الجميع وتختلف كثيرا في القيادة كما يتواجد فيها مواصفات داخلية وخارجية مميزة بالإضافة إلى أنظمه التشغيل والأمان وتعتبر هذه السيارات أكثر مبيعا داخل الأسواق العربية وكذلك داخل المملكة السعودية بشكل كبير للغاية بعد أن قامت الشركة بتطوير هذه السيارة وأصبحت من أفضل أنواع السيارات بجميع أنواع، لهذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بسيارة تويوتا لاند كروزر الحديثة.

تويوتا لاندكروزر 2022

تعتبر هذه السيارة من أكثر أنواع السيارات مبيعا داخل الأسواق العربية وحققت نجاح كبير في أكثر من 150 دولة حول العالم كله وتتميز هذه السيارة بمواصفات مميزة وجميلة يحبها عشاق السيارات كما تتميز بتصميم داخلي مميز أما بالنسبة لمعايير الجودة والسلامة حققت نجاح كبير وأصبحت أفضل اختيار لجميع المستخدمين.

مواصفات سيارة لاندكروزر 2022

هذه السيارة تتميز بوجود محرك يصل إلى سبعة سلندر أما بالنسبة لقوة الحصان تصل إلى 409 حصان وتبلغ سعته 3 . 5 لتر.

كما يتواجد في التصميم الخليجي لهذه السيارة قوة مميزة بجانب العجلات التي تم تزويدها بأقواس بارزة بجانب ظهور الشبك أو المصدات الأمامية مع رفع مستوى جميع المصابيح الأمامية والخلفية الخاصة بالسيارة يتواجد فيها أيضا ناقل الحركة أوتوماتيك مزود بعشر سرعات أما بالنسبة لعزم الدوران يصل إلى 649 نيوتن لكل متر.

مميزات سيارات لاندكروزر

تتميز هذه السيارة بهيكل داخلي أكثر مثانة وقوة وأخف من حيث الوزن وسريعة الحركة وتم تطويل الطراز القديم حيث تكون السيارة مزودة بشاشة بقياس 12 إنش والسياره تعمل بنظام الملاحة وفيديو وتقوم السيارة بدعم أنظمة الرفاهية وتتوافق مع أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية بجانب أن السيارة مزودة بثلاث وضعيات للقياده مع نظام ذاكرة دخول وخروج السائق.

تتميز أيضا المقصورة الداخلية بوجود مساحة كبيرة تسهل الحركة مع وجود مساحة خلفية للتخزين وتتميز هذه السيارة بوجود أنظمة أمان بزيادة الحماية والحفاظ على صحة وسلامة جميع حيث يوجد فيها نظام الثبات الإلكتروني وأنظمة تتحكم في الزحف.