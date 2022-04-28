نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع في المملكة تويوتا وكايا بارخص الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في المملكة تويوتا وكيا بأرخص الأسعار يهتم كثير من المواطنين داخل المملكة السعودية حول الاطلاع جميع أنواع السيارات المستعملة والتي تتميز بمواصفات مميزة لهذا يهتم الجميع بمعرفة جميع مواصفات وأسعار سيارات تويوتا وكيا المستعملة ومعرفة كافة المواصفات الموجودة فيها، لهذا سوف نوضح لكم أفضل أنواع السيارات من خلال السطور القادمة لاختيار ما يناسبك مع إمكانية التواصل للحصول على السيارة وبالتالي سوف نوضح لكم تفاصيل سيارات مستعملة للبيع في المملكة تويوتا وكايا داخل الأسواق بالمملكة السعودية والعدد من الدول العربية.

سيارات مستعملة للبيع في المملكة تويوتا وكايا

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أشهر السيارات المستعملة في المملكة السعودية والتي يوجد عليها إقبال كبير وتشمل الآتي،

سيارة كيا ريو 2021

هذه السيارة تتميز بوجود نأقل حركة أوتوماتيك وأربعة سلندر كما يتواجد وسائد هوائية للسائق.

تتميز هذه السيارة بوجود مقود كهربائي ونوافذ كهربائية أمامية وخلفيه أما بالنسبة لعداد المشي بالسياره يصل إلى 281 , 000 كيلو متر مع وجود مكان مخصص لتثبيت مقاعد الأطفال ويصل سعر هذه السيارة 11 ألف ريال سعودي ويمكنك التواصل على رقم 9661152 02757.

سيارة تويوتا كورولا 2013

تتميز هذه السيارة أنه يتواجد فيها ناقل الحركة 4 سلندر وعداد المشي الخاص بالسيارة 270 , 000 كيلو متر وهي موديل 2013 ويصل سعر هذه السيارة حوالي 23 ألف ريال سعودي وتتميز باللون الفضي وبالتالي يمكن التواصل من خلال رقم 9 6 6 1 1 5 2 0 2 7 5 7.

سيارات كيا سبورتاج 2012

سيارات كيا سبورتاج تتميز هذه السيارة بوجود مدخل يو أس بي وراديو مع إمكانية التحكم في الصوت على عجلة القيادة كما يتواجد مكيف يدوي وأم بي ثري.

يصل سعر هذه السيارة 20 , 000 ريال سعودي وعداد المشي يصل إلى 167000 كيلو متر ويمكن التواصل على رقم 966590254 508.

سيارة تويوتا كامري 2010

سيارة تويوتا كامري تعتبر هذه السيارة يتم بيعها في مدينة جدة بالمملكة السعودية وعداد المشي الخاص بها 180 , 000 كيلو متر وتعمل السيارة بالبنزين كما يتوفر فيها وسائد هوائية.

يصل سعة المحرك فيها 2 . 487 كلم مع وجود ناقل للحركة أوتوماتيكي ونوع الدفع بالسيارة دفع أمامي ويصل سعر هذه السيارة 18 , 000 ريال سعودي ويمكن التواصل على رقم 966594726801.