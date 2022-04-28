نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات كيا سبورتاج 2023 وأسعار سيارة الـSUV الجديدة في السعودية في المقال التالي
مواصفات كيا سبورتاج 2023 ، سيارة كيا الجديدة عند نزولها أثارت جدلاً كبيراً وواسعاً بين أوساط المركبات الحديثة نظراً لحداثتها وجرأتها في الشكل بالإضافة إلى اختلافها عن نسختها الأخيرة ومنافستها لبعض السيارات المشابهة من نفس الفئة وتلك الفروق وضحت أكثر في حجم السيارة فكانت تلك الفروق نافعة جداً جعلها تتقدم في مكانتها بين السيارات من نفس الفئة كما أن Kia sportage أصبحت أكثر إتساعاً في مقصورتها وللمزيد من المعلومات عن السيارة وأسعارها بالفئات المختلفة يمكنكم متابعتنا رواد موقع ثقفني في المقالة التالية فهي كافية ووافية
مواصفات كيا سبورتاج 2023
كيا 2023 تتميز بمحركاتها الرائعة التي تتميز بها السيارة في أوساط السيارات ونظراً لأن السيارة تنافس هيونداي توسان فتابعنا :
- أولاً نوع محرك kia sportage هو محرك GDI.
- كذلك المحرك الجديد للسيارة تكون بسعة 2.5 لتر.
- كما أن محرك السيارة يكون بأربعة أسطوانات.
- بالإضافة إلى أن مواصفات كيا سبورتاج 2023 ستكون بمحرك قوة 187 حصان.
- جدير بالذكر أن السيارة تعتمد على محرك بنزين محرك تربو
- كما أن هذا المحرك يتصل بقير أوتوماتيكي بــثماني سرعات
- وكذلك هذا بالتوازي مع الدفع أمامي.
- كما أن ذلك المحرك هو اختياري بالدفع الكلي للعجلات AWD في كيا 2023.
فئات Kia sportage الجديدة
تنقسم فئات كيا إلى أكثر من فئة وكل فئة منها بأختيارين وبالطبع تختلف أسعار سيارة كيا في كل فئة
- أولاً هناك فئة LX يتم بيعها مع دفع FWD.
- وكذلك فئة LX يتم بيعها مع دفع AWD.
- ثانياً فئة EX مع دفع FWD.
- ومواصفات كيا سبورتاج 2023 كذلك فئة EX يتم بيعها مع دفع كلي.
- ثالثاً فئة X-Line يتم بيعها مع الدفع الكلي للعجلات.
- رابعاً فئة SX يتم بيعها مع دفع أمامي.
- وكذلك فئة SX يتم بيعها بدفع كلي.
- خامساً فئة SX-Prestige يتم بيعها مع دفع أمامي.
- وكذلك فئة SX-Prestige يتم بيعها مع دفع كلي للعجلات.
- سادساً فئة X-Pro الجديدة يتم بيعها مع الدفع الكلي AWD.
- سابعاً فئة X-Pro Prestige. وكذلك سننتقل إلى أسعار سيارة كيا.
أسعار كيا سبورتاج 2023 الجديدة
وصلنا إلى الفقرة التي ينتظرها الجميع بشغف فها هي الأسعار :
- أولاً هناك فئة LX يتم بيعها مع دفع FWD. بـ25,990 دولار وبــ 97,462 ريال سعودي.
- وكذلك فئة LX يتم بيعها مع دفع AWD. بــ27,790 دولار وبــ104,212 ريال سعودي.
- ثانياً فئة EX مع دفع FWD. بــ27,990 دولار وبــ104,962 ريال سعودي.
- وكذلك فئة EX يتم بيعها مع دفع كلي. بــ29,790 دولار وبــ 111,712 ريال سعودي.
- كما أن فئة X-Line يتم بيعها مع الدفع الكلي للعجلات. بــ30,790 دولار وبــ 115,462 ريال سعودي.
- رابعاً فئة SX يتم بيعها مع دفع أمامي. بــ 31,490 دولار وبــ 118,087 ريال سعودي.
- كذلك مواصفات كيا سبورتاج 2023 نفس الفئة بدفع كلي بــ 33,290 دولار وبــ 124,837 ريال سعودي.
- كما أن فئة SX-Prestige يتم بيعها مع دفع أمامي..بــ 33,490 دولار وبــ 125,587 ريال سعودي.
- وكذلك فئة SX-Prestige يتم بيعها مع دفع كلي للعجلات. بــ 35,290 دولار وبــ 132,337 ريال سعودي.
- سادساً فئة X-Pro الجديدة يتم بيعها مع الدفع الكلي AWD. بــ من 34,990 دولار وبــ 131,212ريال سعودي.
- سابعاً فئة X-Pro Prestige..بــ من 36,790 دولار وبــ 137,962 ريال سعودي.
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