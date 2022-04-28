مواصفات كيا سبورتاج 2023 وأسعار سيارة الـSUV الجديدة في السعودية

مواصفات كيا سبورتاج 2023 ، سيارة كيا الجديدة عند نزولها أثارت جدلاً كبيراً وواسعاً بين أوساط المركبات الحديثة نظراً لحداثتها وجرأتها في الشكل بالإضافة إلى اختلافها عن نسختها الأخيرة ومنافستها لبعض السيارات المشابهة من نفس الفئة وتلك الفروق وضحت أكثر في حجم السيارة فكانت تلك الفروق نافعة جداً جعلها تتقدم في مكانتها بين السيارات من نفس الفئة كما أن Kia sportage أصبحت أكثر إتساعاً في مقصورتها وللمزيد من المعلومات عن السيارة وأسعارها بالفئات المختلفة يمكنكم متابعتنا رواد موقع ثقفني في المقالة التالية فهي كافية ووافية

مواصفات كيا سبورتاج 2023

كيا 2023 تتميز بمحركاتها الرائعة التي تتميز بها السيارة في أوساط السيارات ونظراً لأن السيارة تنافس هيونداي توسان فتابعنا :

أولاً نوع محرك kia sportage هو محرك GDI.

هو محرك GDI. كذلك المحرك الجديد للسيارة تكون بسعة 2.5 لتر.

كما أن محرك السيارة يكون بأربعة أسطوانات.

بالإضافة إلى أن مواصفات كيا سبورتاج 2023 ستكون بمحرك قوة 187 حصان.

ستكون بمحرك قوة 187 حصان. جدير بالذكر أن السيارة تعتمد على محرك بنزين محرك تربو

كما أن هذا المحرك يتصل بقير أوتوماتيكي بــثماني سرعات

وكذلك هذا بالتوازي مع الدفع أمامي.

كما أن ذلك المحرك هو اختياري بالدفع الكلي للعجلات AWD في كيا 2023.

فئات Kia sportage الجديدة

تنقسم فئات كيا إلى أكثر من فئة وكل فئة منها بأختيارين وبالطبع تختلف أسعار سيارة كيا في كل فئة

أولاً هناك فئة LX يتم بيعها مع دفع FWD.

وكذلك فئة LX يتم بيعها مع دفع AWD.

ثانياً فئة EX مع دفع FWD.

و مواصفات كيا سبورتاج 2023 كذلك فئة EX يتم بيعها مع دفع كلي.

كذلك فئة EX يتم بيعها مع دفع كلي. ثالثاً فئة X-Line يتم بيعها مع الدفع الكلي للعجلات.

رابعاً فئة SX يتم بيعها مع دفع أمامي.

وكذلك فئة SX يتم بيعها بدفع كلي.

خامساً فئة SX-Prestige يتم بيعها مع دفع أمامي.

وكذلك فئة SX-Prestige يتم بيعها مع دفع كلي للعجلات.

سادساً فئة X-Pro الجديدة يتم بيعها مع الدفع الكلي AWD.

سابعاً فئة X-Pro Prestige. وكذلك سننتقل إلى أسعار سيارة كيا.

أسعار كيا سبورتاج 2023 الجديدة

وصلنا إلى الفقرة التي ينتظرها الجميع بشغف فها هي الأسعار :