سيارة دودج تشالنجر 2022 Dodge Challenger .. الأسعار والمواصفات

سيارة دودج تشالنجر 2022 من سيارات الجيل الثالث، حيث ظهرت السيارة في عام 2008، وكان هناك انقطاع عن إنتاج دودج تشالنجر لمدة لا تقل عن العشرين سنة، لكن سيارة دودج تشالنجر 2022 تمت إضافة العديد من التحديثات بالإضافة إلى إضافة العديد من المميزات في السيارة، بالإضافة الى تزويد السيارة بالعديد من المميزات المتطورة والتي بدورها تساعد على مكانة شركة تشالنجر في فئة السيارات الكوبيه الرياضية.

الشكل الخارجي لسيارة دودج تشالنجر 2022

تصميم السيارة قديم نوعا ما حيث احتفظت شركة تشالنجر على نفس تصميم سيارة العضلات والتي كان يتسم بالقوة، كذلك إضافة فتحات للتهوية على الغطاء الخاص بالمحرك مما يؤدي الى الحفاظ على قوة المحرك، بالإضافة الى هيكل السيارة العريض وهي التي تزيد من عرض السيارة بمقدار 3.5 إنش.

الشكل الداخلى لسيارة دودج تشالنجر 2022

المقصورة الخاصة بسيارة دودج تشالنجر 2022 هي مقصورة كلاسيكي، مستوحى من سيارة العضلات التي كانت في السبعينات، ولكن تم إضافة بعض الإضافات المعاصرة المتعلقة بوسائل الراحة في السيارة من الداخل مع تصميم بسيط مستوحى من سيارات العضلات في السبعينيات ولكن مع وسائل الراحة المعاصرة، توفر سيارة دودج تشالنجر 2022 مساحة داخلية كبيرة حيث أنها تنافس السيارات الجديدة من تلك الفئة في المساحة الداخلية للسيارة، بالإضافة إلى المساحة الكبيرة بالمقاعد الخلفية للسيارة والتي تسمح لركوب أكبر عدد من الركاب في السيارة من الداخل، أما المساحة الخاصة بالمقاعد الأمامية فهي تعطي مجالا كبير للسائق بالإضافة الى الراكب بجانب السائق.

كما يوجد بداخل المقصورة الخاصة ب دودج تشالنجر 2022 شاشة لمس 8.4 بوصة كذلك وجود نظام ملاحة.

محرك سيارة دودج تشالنجر 2022

تأتي السيارة بمحرك V6 والذي يسع الى 3.6 لتر يمكنه توليد قوة 305 حصان بالإضافة الى 363 نيوتن.م من عزم الدوران بالإضافة الى اتصاله بناقل تروس أوتوماتيكي كم 8 سرعات.

محرك V8 سعة 5.7 لتر يتميز بأنه يولد قوة 370 حصان و542 نيوتن.م من عزم الدوران كذلك يتصل المحرك بناقل تروس أوتوماتيكي يعمل ب 6 سرعات.

محرك V8 سعة 6.4 لتر وياكيز هذا المحرك انه يولد قوة 485 حصان بالإضافة الى اتصاله بناقل تروس أوتوماتيكي من 6 سرعات.

مواصفات سيارة دودج تشارجر 2022

هناك العديد من الفئات الخاصة ب دودج تشالنجر 2022 لهذا تختلف المواصفات الخاصة بالسيارة نظرا للتفاوت في فئات السيارة.

مواصفات دودج تشالنجر 2022 فئة SXT

سيارة دودج تشالنجر 2022 وهي التي تتميز بمحرك V6 بنتاستار® 3,6 لتر

كذلك تحتوي على يوكونيكت® 4 بالإضافة الى شاشة تعمل باللمس تبلغ ال7 بوصه، متوافقة مع النظامين ابل واندرويد.

بداخل السيارة يوجد مكيف هواء ويمكنك التحكم في درجة الحرارة الخاصة به من خلال منطقتين.

نظام متطور خاص بالتحكم في قفل السيارة عن بعد.

براك فيو لرؤية خلف السيارة من خلال شاشة يتم تشغيلها للرجوع لرؤية واسعه واكثر وضوحا من المرايات.

عجلات السيارة المونيوم قياسها يبلغ ال18 إنش.

سعر سيارة دودج تشالنجر 2022