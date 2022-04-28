نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة بضمان 3 سنوات وبدون مقدم موديل 2021 بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة هي من أهم ما يبحث عنه أغلب الأفراد حيث أن سعرها يكون قليل وتكون بحالة جيدة، بعكس ما يتم شراءها جديدة وتكون بسعر عالي، فيبحث البعض عن أفضل السيارات المستعملة والتي تكون موديل قريب من السنة الجديدة وأيضاً لا يكن عدد سيرها كثير، حتى تكون بحالة جيدة ومناسبة للجميع، وهناك بعض المعارض والوكلاء المعتمدين الذين يوفرون لك سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات ومن الممكن أن تدفع أقساط شهرية بسيطة حتى تنتهي من سعر السيارة وتصبح ملك لك، كما أنه توجد بعض المزايا المستحبة لتحصل على السيارة المستعملة بدون مقدم.

سيارة مستعملة موديل 2021

هناك عرض رمضاني لسيارة مستعملة موديل 2021 بدون مقدم وأيضا ضمان لمدة 3 سنوات عند حصولك على السيارة، سيارات لمحدودي الدخل، ويتم دفع قسط شهري بسيط حتى تتمكن من سداد باقي سعر السيارة وتمتلكها، وعن مزايا السيارة، فنوعها سيارة تويوتا فورتشنر، عدد كيلومترات سيرها 9,999، وهي سيارة عائلية، وأوتوماتيك ولونها أسود، وهي سيارة مستعملة متواجدة في جدة، بدون مقدم والدفعة الأخيرة للتملك تصل حتى 30% من قيمة سعر السيارة، ويمكنك أن تحصل عليها من خلال شركة عبد اللطيف جميل للسيارات الجديدة والمستعملة وتقم بطلب تمويل السيارة المعروضة.

شروط الحصول على السيارة المستعملة موديل 2021

قامت شركة عبد اللطيف جميل بتقديم بعض الشروط التي يجب توافرها، سيارات مستعملة بالتقسيط، حتى تحصل على تمويل السيارات المستعملة، ومن أهم تلك الشروط هي أن يكون المتقدم لطلب التمويل موظف بالقطاع الحكومي قبل شهر من تقديم طلبه، أو موظف بالقطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر قبل طلب التقديم للحصول على التمويل، أو متقاعد، ويصلح التمويل للمواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم تقديم بعض الأوراق والمستندات المطلوبة.

خطوات التقديم لطلب تمويل السيارة

ستتمكن من الحصول على تمويل للسيارة المستعملة بأقل قسط شهري بعد أن تقم بتقديم صورة من الهوية الوطنية، أو صورة من الإقامة للمقيم وتكون طبق الأصل، وتقديم رخصة القيادة وتكون سارية المفعول، وإثبات السكن، وكشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر، ويتم الدخول إلى طلب التمويل بعد ملئ نموذج طلب تمويل السيارة المستعملة من خلال موقع شركة عبد اللطيف جميل، أو التوجه إلى أحد المعارض والوكلاء الموكلين بذلك، أو الاتصال تليفونيا على رقم خدمة العملاء 8002442211 لتحصل على السيارة المستعملة، ولكي تحصل على التمويل بدون كفيل يجب أن يكون السجل الائتماني جيد.