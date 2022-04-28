نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيارات هيونداي مستعملة في المملكة السعودية أقل من 15,000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل سيارات هيونداي مستعملة في المملكة السعودية أقل من 20 , 000 ريال سعودي يبحث كثير من الأشخاص حول أفضل أنواع السيارات المستعملة في المملكة وجميع الدول العربية حيث تعتبر السيارة هي الوسيلة الوحيدة التي تساعد الجميع على الانتقال من مكان إلى آخر وتعتبر أشهر أنواع السيارات هي تويوتا وهيونداي وكذلك سيارة فورد وغيرها من أفضل أنواع السيارات التي تتميز بمواصفات يبحث عنها جميع المستخدمين حيث يمكنك الحصول على سيارة مستعملة بحالة جيدة وبأسعار منخفضة تصل إلى 20 , 000 ريال سعودي وهذه السيارة تتميز بمواصفات عالية وممتازة وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة.

أفضل سيارة هيونداي مستعملة 2015

سيارة هيونداي النترا موديل 2015 حيث تتميز هذه السيارة باللون الأبيض الناصع أما الوقود الذي يتم استخدامه بنزين عداد المشي للسيارة يصل إلى 140 , 000 كيلو متر ويتم بيع هذه السيارة في القصيم كما يتواجد فيها ناقل حركة أوتوماتيكي.

سعة المحرك تصل إلى 1600 سيارة دفع أمامي ويتوفر فيها أربعة سلندر سعر هذه السيارة 15000 ريال سعودي.

سيارة هيونداي ازيرا موديل 2017

هذه السيارة تتميز باللون البني وتتواجد في القصيم أما بالنسبة لسعة المحرك تصل إلى 2359 وناقل الحركة أوتوماتيك.

يتواجد في هذه السيارة أربعة سلندر أما نوع الوقود الذي يتم استخدامه بنزين وجنوط ألمنيوم لنظام الحماية والأمان كما يتواجد فيها نظام تثبيت السرعة ومشغل أسطوانات وهذه السيارة تدعم كاميرا خلفية ومرايات كهربائية تصل سعة هذه السيارة 19 . 000 ريال سعودي.

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2012

هذه السيارة تتميز باللون الأبيض ويتواجد فيها عداد المشي 220 , 000 كيلو متر ويتم استخدام البنزين وسعة المحرك تصل إلى 2500 سي سي سعر هذه السيارة 12 , 000 ريال سعودي كما يتواجد فيها مرايات كهربائية وزر تشغيل وراديو وجنوط ألمنيوم.

سيارات هيونداي اكنست 2015

هذه السيارة تتميز باللون الفضي ونوع الوقود الذي يتم استخدامه بنزين وتوجد السيارة في مدينة الدمام أما بالنسبة لعداد المشي 180 , 000 كيلو متر ويوجد في هذه السيارة مقود كهربائي.

كما يتواجد فيها مكيف هواء اتوماتيكي وقفل زر مقعد أمامي وتحكم بصوت عجلة القيادة ويصل سعر هذه السيارة كاش حوالي 26 ألف ريال سعودي.