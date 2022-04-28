تويوتا فوتشنر 2022 Fortuner الرياضية الرائعة المواصفات والأسعار

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عمر شويل - جدة تويوتا فوتشنر 2022 Fortuner ، تعد شركة تويوتا اليابانية من أفضل الشركات التي تصدر سيارات مميزة ذات سرعات هائلة ومحرك قوي، ومن أفضل الإصدارات التي أصدرتها مؤخرا شركة تويوتا اليابانية سيارة تويوتا فوتشنر الرائعة التي تتميز بالكثير من المميزات التي تجعلها في مقدمة السيارات رباعية الدفع، حيث تعد السيارة الأكثر مبيعا لأنها تتمتع بمواصفات داخلية وخارجية لا مثيل لها تميزها عن غيرها من السيارات المنافسة لها.

تويوتا فوتشنر 2022 Fortuner

نجد مواصفات سيارة تويوتا فوتشنر تتعدد إذ أن بها محرك 4000 سي سي يولد قوة 234 حصان تلك السرعة الهائلة تولد عزم دوران 376 نيوتن متر، لذلك نجد السيارة على رأس قائمة السيارات رباعية الدفع الأكثر سرعة كما نجد السيارة تتمتع بنظام حماية عالي الكفاءة فهي تحمي الركاب من مخاطر الحوادث، كما تعد تويوتا فوتشنر ذات مميزات داخلية وخارجية ممتازة.

مواصفات تويوتا 2022 Fortuner من الداخل

تتميز تويوتا فوتشنر بالعديد من المواصفات الداخلية إذ أنها تتمتع بوجود شاشة ذات مساحة 8 بوصة تتصل بالأجهزة الاندرويد والايفون أيضا، كما نجدها تدعم توصيل البلوتوث إلى جانب وجود مكبرات الصوت التي تعطي صوت عالي النقاء، ويعد نظام الحماية الداخلي من أفضل أنظمة أمان السيارات حيث أن بها وسائد هوائية للمقاعد الجلدية وذلك يعمل على حماية الركاب من الإصابة عند حدوث حوادث، إلى جانب إمكانية تحريك المقاعد في اتجاهات مختلفة بشكل كهربائي مميز.

تصميم تويوتا فوتشنر من الخارج

توجد مواصفات خارجية عدة بالسيارة تويوتا فوتشنر ومن أهم تلك المواصفات وجود المصابيح الأمامية ذات الإضاءة العالية وأيضا المصابيح الخلفية المميزة إلى جانب الكاميرا الخلفية المتصلة بشاشة وسائط داخل السيارة مما يعطي السائق إمكانية متابعة الطريق بسهولة كبيرة، كما تشمل السيارة على مصابيح ضبابية وإنذار مانع السرقة إلى جانب إنذار التصادم، كما نجد السيارة تأتي بجنوط بمساحة 18 أنش مما يجعلها سهلة الحركة في المناطق الوعرة، وتتوافر السيارة بألوان مميزة تناسب الأذواق المختلفة إلى جانب الزجاج الكهربائي الملون الذي يعطيها مظهر جذاب.

سعر تويوتا فوتشنر 2022 Fortuner

تتمتع السيارة بمواصفات ممتازة وسرعة هائلة كما أنها تتوفر بأكثر من فئة لذا نجد سعرها يختلف حيث يبدأ من 775 ألف جنية مصري للفئة الأقل سعرا بينما الفئة الأعلى يعادل سعرها 925 ألف جنية مصري بما يعادل 187 ألف ريال سعودي ويعادل أيضا 50 ألف دولار أمريكي، ونجد اختلاف السرعة يرجع إلى اختلاف سعة محرك السيارة.